Torcedores mandam recado a Artur Jorge após derrota do Cruzeiro: 'Igual ao Tite'

O Cruzeiro perdeu para o Universidad Católica por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), no Mineirão, pela segunda rodada da Copa Libertadores. Diante do cenário, torcedores se revoltaram com o trabalho do técnico Artur Jorge, que vive momento de pressão no clube mineiro.

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Após a derrota, torcedores que acompanhavam a partida da equipe celeste destacaram que o técnico português teve uma má atuação no confronto. Uma das principais críticas foi o uso do zagueiro Lucas Villaba, pelo porte físico do atleta.

Além disso, teve um torcedor que chamou atenção para o fato do Cruzeiro não ter melhorada do desempenho desde a saída do técnico Tite. O brasileiro deixou o cargo para a chegada de Artur Jorge após um início de temporada ruim. Veja abaixo a repercussão da derrota celeste:

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Como foi Cruzeiro x Universidad Católica?

Texto por: Eduardo Statuti

A primeira grande chance do jogo veio do lado celeste. Em jogada em velocidade, Neyser escorou para Matheus Pereira, de fora da área, chutar forte para defesa de Bernedo. A resposta dos chilenos veio em cobrança de escanteio de Zuqui, cabeceada por Zampedri, que bateu nas duas traves, mas foi afastada pela defesa.

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Instantes depois, no entanto, a defesa celeste não conseguiu impedir Giani, que subiu mais que todos da Raposa e cabeceou por cima de Matheus Cunha. Sentindo o melhor momento na partida, a Universidad Católica partiu para o ataque, dando espaços também para contra-ataques mineiros.

Quando o clima ficava mais tenso no Mineirão, Kaiki foi atingido no rosto por Montes, e o árbitro Carlos Betancur imediatamente assinalou pênalti. Matheus Pereira deslocou o goleiro Bernedo e chutou no canto direito para empatar a partida.

A Raposa quase virou aos 25 minutos do segundo tempo, quando Arroyo protegeu bola a lateral, passou para William, que fez belo cruzamento para Gerson cabecear na trave esquerda. O Cruzeiro teve outra chance quando Neyser recebeu na esquerda cortou para dentro e passou para Christian chutar, mas o arqueiro chileno fez boa defesa. Quando os donos da casa martelavam em busca da virada, a Universidad Católica garantiu os três pontos com gol de Martinez.