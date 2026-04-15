Ex-Flamengo, Matheus Cunha vira assunto em Cruzeiro x Católica: 'Pra variar'
Cruzeiro está perdendo por 1 a 0
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Cruzeiro está perdendo por 1 a 0 para o Universidad Católica, nesta quarta-feira (15), pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. No primeiro tempo, o clube celeste tomou um gol em escanteio e torcedores apontaram o goleiro, Matheus Cunha como culpado.
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Aos 28 minutos do primeiro tempo, Zuqui cobrou o escanteio no meio da área, Giani subiu sozinho e cabeceou no canto superior do gol, deixando o goleiro exposto - fazendo com que os internautas relembrassem lances parecidos de Matheus.
Veja a repercussão:
Como chegam os times?
Cruzeiro e Universidad Católica se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 2ª rodada da Libertadores.
O Cruzeiro chega empolgado depois de duas vitórias seguidas, mas tem uma grande preocupação. Com um problema no púbis, Kaio Jorge foi desfalque no jogo contra o Red Bull Bragantino e pode voltar a ser baixa no time de Artur Jorge.
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Do outro lado, o técnico Daniel Garnero não terá Agustín Farias, lesionado. No último fim de semana, a Universidad Católica venceu por 4 a 3 o Audax Italiano, fora de casa, pelo Campeonato Chileno, competição na qual está em terceiro lugar.
Cruzeiro x Univ. Católica
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✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X UNIVERSIDAD CATÓLICA
LIBERTADORES- 2ª RODADA
📆 Data e horário: Quarta-feira, 15 de abril, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Carlos Betancur (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Gusman (COL) e Cristhian Aguirre (COL)
📺 VAR: Nicolas Gallo (COL)
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