Ex-Flamengo, Matheus Cunha vira assunto em Cruzeiro x Católica: 'Pra variar'

Cruzeiro está perdendo por 1 a 0 para o Universidad Católica, nesta quarta-feira (15), pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. No primeiro tempo, o clube celeste tomou um gol em escanteio e torcedores apontaram o goleiro, Matheus Cunha como culpado.

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Aos 28 minutos do primeiro tempo, Zuqui cobrou o escanteio no meio da área, Giani subiu sozinho e cabeceou no canto superior do gol, deixando o goleiro exposto - fazendo com que os internautas relembrassem lances parecidos de Matheus.

Veja a repercussão:

Como chegam os times?

Cruzeiro e Universidad Católica se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 2ª rodada da Libertadores.

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O Cruzeiro chega empolgado depois de duas vitórias seguidas, mas tem uma grande preocupação. Com um problema no púbis, Kaio Jorge foi desfalque no jogo contra o Red Bull Bragantino e pode voltar a ser baixa no time de Artur Jorge.

Cruzeiro x Universidad Católica (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Do outro lado, o técnico Daniel Garnero não terá Agustín Farias, lesionado. No último fim de semana, a Universidad Católica venceu por 4 a 3 o Audax Italiano, fora de casa, pelo Campeonato Chileno, competição na qual está em terceiro lugar.

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Cruzeiro x Univ. Católica

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✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X UNIVERSIDAD CATÓLICA

LIBERTADORES- 2ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 15 de abril, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Carlos Betancur (COL)

🚩 Assistentes: Alexander Gusman (COL) e Cristhian Aguirre (COL)

📺 VAR: Nicolas Gallo (COL)