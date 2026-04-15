Cruzeiro leva gol no fim e é derrotado pela Universidad Católica no Mineirão
Cruzeiro e Universidad Católica se enfrentaram pela segunda rodada da fase de grupos
- Matéria
- Mais Notícias
Em seu primeiro jogo dentro de casa na Libertadores em 2026, o Cruzeiro perdeu por 2 a 1 para a Universidad Católica. Os chilenos saíram na frente com Giani e a Raposa conseguiu o empate com Matheus Pereira, de pênalti, mas no fim, Martínez garantiu os três pontos.
Futebol Nacional
Cruzeiro
Cruzeiro
Com o resultado, os mineiros caíram para a terceira posição, com três pontos. Já os chilenos têm os mesmos três pontos, mas na segunda colocação. Pela Libertadores, a equipe celeste volta a atuar no dia 28, quando recebe o Boca Juniors em Belo Horizonte.
Como foi o jogo
A primeira grande chance do jogo veio do lado celeste. Em jogada em velocidade, Neyser escorou para Matheus Pereira, de fora da área, chutar forte para defesa de Bernedo. A resposta dos chilenos veio em cobrança de escanteio de Zuqui, cabeceada por Zampedri, que bateu nas duas traves, mas foi afastada pela defesa.
Instantes depois, no entanto, a defesa celeste não conseguiu impedir Giani, que subiu mais que todos da Raposa e cabeceou por cima de Matheus Cunha. Sentindo o melhor momento na partida, a Universidad Católica partiu para o ataque, dando espaços também para contra-ataques mineiros.
Quando o clima ficava mais tenso no Mineirão, Kaiki foi atingido no rosto por Montes, e o árbitro Carlos Betancur imediatamente assinalou pênalti. Matheus Pereira deslocou o goleiro Bernedo e chutou no canto direito para empatar a partida.
A Raposa quase virou aos 25 minutos do segundo tempo, quando Arroyo protegeu bola a lateral, passou para William, que fez belo cruzamento para Gerson cabecear na trave esquerda. O Cruzeiro teve outra chance quando Neyser recebeu na esquerda cortou para dentro e passou para Christian chutar, mas o arqueiro chileno fez boa defesa. Quando os donos da casa martelavam em busca da virada, a Universidad Católica garantiu os três pontos com gol de Martinez.
Ficha Técnica de Cruzeiro x Universidad Católica
⚽CRUZEIRO X UNIVERSIDAD CATÓLICA- 2ª rodada da Libertadores
📲Quarta-feira, 15 de abril de 2026
📍Estádio: Mineirão
⏰Horário: 19h (de Brasília)
🟨 Árbitro: Carlos Betancur (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Gusman (COL) e Cristhian Aguirre (COL)
📺 VAR: Nicolas Gallo (COL)
🟨 Cartões amarelos: Giani (CAT), Zuqui (CAT), Bernedo (CAT), Valencia (CAT); Gerson (CRU), Matheus Pereira (CRU), Matheus Henrique (CRU); Lucas Silva (CRU)
🟥 Cartão vermelho: -
🥅Gols: Giani (CAT), Martínez (CAT); Matheus Pereira (CRU)
🏟️Publico: 43.929
💸Renda: R$ 2.602.461,00
Escalações:
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Matheus Cunha; Kauã Moraes (William), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, (Lucas Silva) Gerson, Matheus Pereira; Christian (Bruno Rodrigues), Wanderson (Arroyo), Neyser (Chico)
UNIVERSIDAD CATÓLICA (Técnico: Daniel Garnero)
Bernedo; González, Ampuero, Valencia, Mena (Palavecino); Díaz; Montes (Arancibia), Zuqui, Cuevas, Giani (Rossel); Zampedri (Martínez)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias