Torcedores especulam Jorge Jesus no comando de gigante da Série A: ‘Só ele’

A temporada mal terminou e já tem torcedor de gigante da Série A sonhando alto para 2025. Nas redes sociais, torcedores do Grêmio especularam a contratação do técnico português Jorge Jesus. O desejo se deu a partir da informação do comentarista Gabriel Lauxen, do canal "CoperoTV".

- As informações dão conta de que o novo técnico do Grêmio já trabalhou no Brasil e seria um nome de impacto, que mexeria com o futebol brasileiro como um todo. Quem seria? - escreveu o comentarista.

O Grêmio está sem técnico desde a saída de Renato Gaúcho após o fim do Campeonato Brasileiro, no último domingo (8). Além do Tricolor, outros gigantes da Série A ainda estão sem treinadores para a próxima temporada, como Vasco da Gama, Santos e Atlético-MG. Multicampeão pelo Flamengo, Jorge Jesus hoje comanda o Al-Hilal.

