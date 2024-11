Brasileiro marca e tira Al-Hilal, de Jorge Jesus, da liderança da Champions da Ásia

Al Saad e Al-Hilal ficaram no empate em 1 a 1 nesta terça-feira (26), no Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, no Catar, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League da Ásia. Ali Albulayhi abriu o placar para sauditas, mas o brasileiro Paulo Otávio deixou tudo igual para os donos da casa.

Com o resultado, os cataris chegam a nove pontos, na quinta colocação do Oeste. Por sua vez o time de Jorge Jesus agora tem 13 pontos e está em segundo, perdendo os 100% de aproveitamento e sendo ultrapassado pelo Al-Ahli, que venceu na rodada.

Como foi o jogo?

Mesmo fora de casa, o Hilal dominou a posse de bola no primeiro tempo e criou boas chances de gol. A melhor delas veio logo aos dez minutos, quando Albulayhi abriu o placar para os visitantes. Pouco antes do intervalo, Marcos Leonardo acertou a trave e quase ampliou a vantagem para os sauditas.

No segundo tempo, o Al Saad cresceu no jogo e passou a ocupar mais o campo de ataque, tendo mais finalizações. A recompensa veio aos 26', quando o brasileiro Paulo Otávio - que havia entrado em campo minutos antes - aproveitou oportunidade na pequena área para igualar o jogo. O time de Jorge Jesus, então, voltou a pressionar, mas sem efetividade. No fim, um ponto para cada lado.

