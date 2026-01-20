Mauro Cezar avalia Flamengo x Vasco pelo Carioca: 'Evitar o vexame'

A campanha ruim do sub-20 no Campeonato Carioca, com apenas um ponto em três partidas, deixou o Flamengo na lanterna da competição e ameaçada de não se classificar para as quartas de final, dando uma significativa importância ao duelo contra o Vasco, nesta quarta-feira (21). Sobre o confronto, o jornalista Mauro Cezar abordou a importância de utilizar algumas peças da equipe principal, em sua coluna de opinião no portal UOL.

- Para evitar o vexame e a ampliação do número de partidas pela frente em meio ao Brasileirão, que começará na quarta-feira da semana que vem, admite-se antecipar a estreia de alguns nomes do time profissional diante do Vasco, às 21h30 desta quarta-feira. Até a presença de Filipe Luís à beira do campo se discute. Bruno Pivetti, treinador do Sub-20, vem trabalhando nas partidas do Campeonato Carioca - escreveu Mauro.

Desempenho do Flamengo no Carioca pode mudar planejamento diante do Vasco

A ideia do Flamengo era manter a programação original, em que a equipe da base enfrentaria o Vasco e o Fluminense, no próximo domingo. Porém, o sinal de alerta acendeu na Gávea e começou uma pressão, dentro do clube, para que a programação fosse alterada.

A ideia é que ao menos alguns jogadores do elenco principal, que ainda está em pré-temporada, entrem em campo no clássico pelo Carioca.

Na última segunda-feira, as duas equipes treinaram em horários separados. O treinador do sub-20, Bruno Pivetti, comandou a equipe sem nenhum reforço do elenco profissional. Já o elenco profissional trabalhou em dois períodos, seguindo o planejamento traçado pelo departamento de futebol. Porém, nesta terça-feira, há a expectativa de que alguns jogadores do profissional do Flamengo treinem com o sub-20 e, assim, reforcem a equipe no jogo contra o Vasco.

Não há, até o momento, uma definição se Filipe Luís ou Bruno Pivetti comanda o Flamengo diante do Vasco (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Pelo Flamengo, até mesmo o goleiro Andrew, apresentado oficialmente nesta segunda-feira, pode jogar contra o Vasco.

