Por onde anda Helton, ex-goleiro do Vasco?

Helton Arruda, conhecido como Helton, é lembrado como um dos goleiros mais técnicos e consistentes de sua geração no futebol nacional. Ele construiu uma carreira sólida no Vasco da Gama e consolidou seu nome no futebol europeu com a camisa do Porto. Após encerrar sua trajetória nos gramados, Helton encontrou novas paixões e mantém sua ligação com o esporte e a música. O Lance! te conta por onde anda Helton.

A trajetória de Helton no futebol

Helton iniciou sua carreira profissional no Vasco da Gama em 1998, onde rapidamente se destacou como um dos goleiros mais promissores do futebol brasileiro. Durante sua passagem pelo clube, conquistou títulos importantes, como a Copa Libertadores da América em 1998 e o Campeonato Brasileiro de 2000.

Em 2002, Helton transferiu-se para o União de Leiria, de Portugal, marcando o início de sua jornada internacional. Seu desempenho chamou a atenção do Porto, clube onde viveu a fase mais vitoriosa de sua carreira. Entre 2005 e 2016, Helton conquistou inúmeros títulos com o Porto, incluindo a Liga Europa de 2010-2011, sete Campeonatos Portugueses, quatro Taças de Portugal e cinco Supertaças.

Reconhecido por sua liderança e habilidade com a bola nos pés, Helton tornou-se ídolo da torcida portista. Ele encerrou sua carreira no futebol profissional em 2016, após mais de uma década de serviços prestados ao clube português.

A transição para a música

Além de sua paixão pelo futebol, Helton sempre demonstrou um grande interesse pela música. Após se aposentar dos gramados, ele fundou a banda Uzôme, que mistura samba e outras influências musicais brasileiras. Helton não apenas lidera o grupo, mas também participa ativamente das apresentações, mostrando seu talento como cantor e instrumentista.

A banda se tornou uma forma de Helton expressar sua criatividade e continuar conectado ao público, dessa vez fora dos campos.

Por onde anda Helton?

Atualmente, Helton vive em Portugal, onde divide seu tempo entre a música e projetos ligados ao futebol. Ele participa de eventos esportivos e é frequentemente convidado para atividades comemorativas no Porto e no Vasco da Gama, reforçando seus laços com os clubes que marcaram sua carreira.

Além disso, Helton utiliza sua experiência no futebol para colaborar com iniciativas de base e projetos sociais, ajudando jovens atletas a desenvolverem suas carreiras. Sua atuação multifacetada demonstra como ele conseguiu transformar sua paixão pelo esporte e pela música em novos caminhos profissionais.

Clubes onde Helton jogou:

1998–2002: Vasco da Gama

2002–2005: União de Leiria

2005–2016: Porto

2020–2021: União de Leiria