Por onde anda Luís Carlos Winck, ex-lateral do Internacional?

Luís Carlos Winck, um dos laterais mais emblemáticos do futebol nacional, marcou época com sua velocidade e habilidade nos anos 1980 e 1990. Com passagens de destaque pelo Internacional e outros grandes clubes do Brasil, ele também defendeu a Seleção Brasileira em competições importantes. Após encerrar a carreira como jogador, Winck iniciou uma longa trajetória como treinador, permanecendo ativo no cenário esportivo. O Lance! te conta por onde anda Luís Carlos Winck.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A trajetória de Luís Carlos Winck no futebol

Winck começou sua carreira no Internacional, clube onde viveu seus anos mais marcantes. Atuando de 1981 a 1989, ele conquistou títulos estaduais e se destacou como um dos melhores laterais de sua geração. Sua velocidade e eficiência nos cruzamentos o tornaram uma peça-chave para a equipe colorada.

Após deixar o Internacional, Winck passou por clubes como Vasco da Gama, Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro e Botafogo, além de experiências em equipes menores, como o São José-RS, onde encerrou sua carreira como jogador em 1996.

continua após a publicidade

Winck também defendeu a Seleção Brasileira, participando dos Jogos Olímpicos de 1984, onde conquistou a medalha de prata, e da Copa América de 1987.

A transição para treinador

Logo após pendurar as chuteiras, Winck iniciou sua carreira como técnico. Ele começou no São José-RS, onde trabalhou por quatro anos. Desde então, acumulou experiências em diversos clubes do Brasil, incluindo Pelotas, Caxias, Juventude e Brasiliense, além de passagens por times do Nordeste e do Norte.

continua após a publicidade

Winck ficou conhecido por sua capacidade de reconstruir equipes e alcançar bons resultados em competições regionais. Recentemente, ele teve uma passagem de destaque pelo Anápolis, onde ajudou a equipe a se destacar no cenário estadual.

Em 2024, Winck assumiu o comando do Brasiliense, após um episódio curioso em que o técnico anterior deixou o clube durante o intervalo de um jogo. Winck foi contratado para dar continuidade ao trabalho e manter o clube competitivo na Série D do Campeonato Brasileiro.

Por onde anda Luís Carlos Winck?

Atualmente, Winck segue como treinador, liderando projetos de clubes em busca de crescimento e estabilidade. Sua vasta experiência como jogador e técnico o torna uma figura respeitada no futebol brasileiro. Além de sua atuação nos clubes, Winck participa de eventos esportivos e colabora com iniciativas que promovem o desenvolvimento do esporte no Brasil.

Clubes onde Luís Carlos Winck jogou:

1981–1989: Internacional

1989–1990: Vasco da Gama

1991: Internacional

1992: Vasco da Gama

1993: Grêmio

1993: Corinthians

1994: Atlético Mineiro

1995: Botafogo

1995: Flamengo

1996: São José-RS

Clubes onde Luís Carlos Winck foi treinador:

1998–2002: São José-RS

2004: Pelotas

2005: Grêmio Coariense

2007: Sampaio Corrêa

2008: River-PI

2009–2010: Cianorte

2016–2017: Caxias

2023: Anápolis

2024–: Brasiliense