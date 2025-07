Globo alcança mais de 120 milhões de pessoas com Mundial de Clubes

As oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA renderam à Globo (TV Globo + sportv) aumento de audiência em comparação com a fase de grupos. No total, desde o início do torneio, 123,7 milhões de pessoas foram alcançadas pelos canais do grupo.

Durante as oitavas, o número de pessoas alcançadas pela Globo foi 678% maior do que o de um serviço de streaming concorrente, com destaque para o crescimento entre o público feminino (+925%) e jovem (+373%).

Na comparação com a fase anterior, a TV Globo teve alta de 13% na média nacional de audiência. Os três jogos mais assistidos até agora ocorreram nessa fase, com destaque para Flamengo x Bayern de Munique, que marcou 26 pontos no Painel Nacional de Televisão (PNT). No Rio, a partida teve 38 pontos de média, a maior para a faixa horária (17h01 às 19h07) desde novembro de 2023. A semana entre 23 e 29 de junho foi a de maior média da Globo desde os Jogos Olímpicos de 2024. Em São Paulo, Palmeiras x Botafogo marcou 21 pontos, maior índice no horário de sábado (13h às 15h47) nos últimos sete anos.

No sportv, os quatro dias de oitavas colocaram o canal na liderança entre os canais pagos, com audiência 323% maior que a do segundo colocado. Desde o início do torneio, o sportv tem mantido o primeiro lugar no ranking da TV por assinatura. A audiência cresceu 12% em relação à fase de grupos. Entre o público de 4 a 17 anos, o aumento foi de 14%. O canal registrou 90% de participação entre os canais esportivos.

No Globoplay, o consumo e o alcance médio dobraram em relação à fase de grupos. Flamengo x Bayern foi o jogo mais assistido da plataforma, seguido por Palmeiras x Botafogo. O ge somou mais de 76 milhões de visualizações nas oitavas e ultrapassou 411 milhões desde o início do torneio.

Fluminense e Palmeiras vivos no Mundial de Clubes

Fluminense e Palmeiras disputam as quartas de final do Mundial de Clubes nesta sexta-feira (4), e a redação do Lance! deu os seus palpites para os dois jogos. O Tricolor enfrenta o Al Hilal, da Arábia Saudita, às 16h (de Brasília). O Verdão, por sua vez, encara o Chelsea, da Inglaterra, às 22h (de Brasília). Veja os palpites dos nossos jornalistas no vídeo abaixo.

Fluminense x Al Hilal

Bernardo Pinho: Fluminense 2 x 0 Al Hilal. 🟩🟥

Breno Prata: Fluminense 1 x 2 Al Hilal. 🟦

Emive Ferreira: Fluminense 1 x 3 Al Hilal. 🟦

Fernanda Gondim: Fluminense 1 x 3 Al Hilal. 🟦

Gustavo Loio: Fluminense 1 x 2 Al Hilal. 🟦

João Brandão: Fluminense 1 x 2 Al Hilal. 🟦

Leonardo Martins: Fluminense 2 x 3 Al Hilal. 🟦

Lucas Borges: Fluminense 0 x 2 Al Hilal. 🟦

Pedro Cobalea: Fluminense 2 x 1 Al Hilal. 🟩🟥

Total dos palpites: Fluminense 2 x 7 Al Hilal 🟦

Palmeiras x Chelsea

Bernardo Pinho: Palmeiras 0 x 4 Chelsea. 🟦

Breno Prata: Palmeiras 1 x 0 Chelsea. 🟩

Emive Ferreira: Palmeiras 2 x 3 Chelsea. 🟦

Fernanda Gondim: Palmeiras 2 x 2 Chelsea. 🟩

Gustavo Loio: Palmeiras 2 x 1 Chelsea. 🟩

João Brandão: Palmeiras 0 x 3 Chelsea. 🟦

Leonardo Martins: Palmeiras 1 x 2 Chelsea. 🟦

Lucas Borges: Palmeiras 1 x 0 Chelsea. 🟩

Pedro Cobalea: Palmeiras 1 x 0 Chelsea. 🟩

Total dos palpites: Palmeiras 5 x 4 Chelsea. 🟩

O Fluminense passou em segundo no Grupo F do Mundial. O Tricolor empatou com o Borussia Dortmund (Alemanha) por 0 a 0 na primeira partida, mas chamou atenção pelo desempenho dominante. Depois, superou o Ulsan (Coreia do Sul) por 4 a 2, de virada. Na terceira partida da fase de grupos, novo empate por 0 a 0, dessa vez com o Mamelodi Sundowns (África do Sul). Nas oitavas de final, a equipe de Renato Gaúcho surpreendeu o mundo ao derrotar a Inter de Milão (Itália), finalista da última Champions League, por 2 a 0. Agora, o Flu enfrenta o Al Hilal (Arábia Saudita), responsável por eliminar o Manchester City, no Camping World Stadium, em Orlando.

O Palmeiras, por sua vez, liderou o Grupo A do torneio intercontinental. O Verdão começou a competição de forma semelhante ao Fluminense: empate por 0 a 0 com o Porto (Portugal), mas com exibição superior ao adversário. Posteriormente, venceu o Al Ahly (Egito) por 2 a 0 e empatou por 2 a 2 com o Inter Miami (EUA). Nas oitavas de final, vitória na prorrogação contra o Botafogo por 1 a 0. O duelo com o Chelsea (Inglaterra), derrotado pelo Flamengo na fase de grupos, será no Lincoln Financial Field, em Filadélfia.