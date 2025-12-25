Torcedores do Vasco avaliam barca de saídas

Mesmo com Fernando Diniz sinalizando a intenção de manter a base do elenco, algumas mudanças serão inevitáveis no plantel do Vasco. Nas redes sociais, os torcedores do Cruz-Maltino já montam suas próprias "barcas de dispensas" e pontuam os jogadores que poderiam contribuir para a reestruturação da equipe em 2026.

Confira os jogadores do Vasco que não devem ficar para 2026

A primeira saída confirmada é a do atacante chileno Jean David. Contratado no meio de 2024, o jogador não conseguiu se firmar com a camisa cruzmaltina e teve o contrato rescindido na última segunda-feira (22). Outro nome próximo da despedida é o do meia Paulinho Paula, cujo vínculo se encerra ao fim da temporada.

Além deles, outros jogadores com contratos se encerrando também não devem permanecer no elenco. São os casos dos goleiros Alexander, Allan Vitor e Pablo, do zagueiro Mauricio Lemos e do atacante Cauã Paixão. Entre os jogadores em fim de contrato, apenas Puma Rodríguez deve permanecer.

Entre os mais jovens, o meia Ray Breno, em transição da base para o profissional, deve ser emprestado ao Juventude para disputar a Série B e ganhar rodagem.

Entre os atletas que retornam de empréstimo, como Maxime e Sforza, não estão, a princípio, nos planos da comissão técnica, assim como Lucas Eduardo e Maicon, zagueiro do Coritiba.

