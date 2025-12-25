Galvão Bueno é internado em Londrina na noite de Natal

O narrador Galvão Bueno foi internado na Santa Casa de Londrina nesta quinta-feira (25), noite de Natal. Mas os fãs não precisam se preocupar! Galvão foi internado para realização de exames e ficará sob observação médica, após sentir um mal-estar. Sem gravidade, Galvão está estável.

A informação foi confirmada por Leticia Bueno, filha do comunicador, que reforçou que a internação visa somente realizar uma bateria de exames.

No fim de novembro o narrador ficou internado por uma semana no Hospital Sírio Libanês em decorrência de uma pneumonia viral.

Galvão Bueno vai comandar transmissão da Copa do Mundo de 2026 no SBT

O SBT e a N Sports confirmam a aquisição dos direitos e a transmissão da Copa do Mundo da Fifa 26, que volta a ser exibida pela emissora após 28 anos. Ao todo, serão 32 jogos transmitidos, incluindo todas as partidas da Seleção Brasileira, independentemente da fase da competição, e compartilhados com outra TV aberta.

Outra novidade da emissora é a parceria com Galvão Bueno, sócio da N Sports, que estará de volta no comando da transmissão da Seleção Brasileira. Tiago Leifert também está envolvido no projeto.

Recordista em narrações de Copas do Mundo, com participação em 13 edições consecutivas (1974 a 2022), Galvão Bueno demonstra entusiasmo em retornar ao torneio. Vale lembrar que, em 2024, ele chegou a afirmar que não narraria a Copa de 2026 e que a edição de 2024 seria sua despedida.

continua após a publicidade

— É uma emoção que se renova a cada Copa. São mais de cinco décadas contando as histórias que fazem o coração do torcedor brasileiro bater mais forte. Estar mais uma vez presente nesse espetáculo mundial junto com a Seleção Brasileira - depois de narrar o Tetra e o Penta -, e agora ao lado da N Sports e do SBT, é um privilégio e uma responsabilidade imensa. Tudo isso é fruto de muito trabalho, dedicação e de uma parceria construída com confiança e paixão pelo que fazemos — disse Galvão Bueno.