Torcedores do Vasco justicam erro de Rayan na Inglaterra: 'Fernando Diniz'

O atacante Rayan protagonizou um erro durante o confronto entre Everton e Bournemouth, desta terça-feira (10), pela 26ª rodada da Premier League. Na ocasião, o ex-Vasco foi o responsável por fazer um pênalti em cima do zagueiro Jarrad Branthwaite, que gerou o primeiro gol do confronto.

O lance aconteceu na reta final do primeiro tempo. Aos 41 minutos, Rayan tentou uma arracanda no campo defensivo, mas acabou sendo desarmado. Na sequência, ele cometeu o pênalti em Banthwaite. O atacante Iliman Ndiaye foi o responsável por converter a cobrança e colocar o Everton na frente do placar.

Nas redes sociais, torcedores do Bournemouth reclamaram do erro do brasileiro. Diversos perfils apontaram que o atacante poderia ter dado um chutão na jogada, o que teria afastado o perigo de gol do adversário.

Diante de determinada reação, torcedores do Vasco também se maniestaram sobre o caso e citaram o método de jogo do técnico Fernando Diniz. A estratégia do treinador foi apontada como a responsável pelo erro de Rayan. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Pênalti de Rayan".

Tradução: "No Vasco da Gama, nessa posição, os jogadores sob o comando de Diniz são treinados para trocar passes na defesa, e não chutar a bola para longe".