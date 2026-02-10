Esposa de Endrick se manifesta após rumores de término: 'Vida privada'

A influenciadora Gabriely Miranda utilizou suas redes sociais para realizar um desabafo sobre as especulações de uma suposta crise em seu casamento com o jogador Endrick, do Lyon. A manifestação aconteceu nesta terça-feira (10), após rumores de separação ganharem repercussão, principalmente em páginas internacionais de futebol. A assessoria do atleta nega categoricamente as especulações.

continua após a publicidade

➡️ Estevão vira assunto após apagão do Chelsea na Premier League: 'Não deveria'

Em tom de desabafo, Gabriely compartilhou um texto falando sobre privacidade: "Minhas redes sociais não são privadas. Minha vida é. Você não me conhece. Você conhece minhas redes sociais".

A manifestação aconteceu após os rumores de um suposto término com Endrick ganharem força nas redes sociais. Apesar da repercussão, tanto a influenciadora, como o jogador, negam os boatos. Gabriely chegou a ser irônica ao tratar o assunto com um seguidor: "Gente, vou me divorciar e nem estou sabendo".

continua após a publicidade

Em outra interação com um internauta, que sugeriu o fim do relacionamento e apontou que o casamento seria por conta de interesse, Gabriely respondeu: "Sai invejosa".

🤑 Aposte em jogos da Premier League! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Relação de Endrick com Gabriely

O casal está junto desde quando o atacante ainda jogava pelo Palmeiras. Conforme as declarações tanto da influenciadora quanto da assessoria de Endrick, não existe nenhum tipo de crise na relação.

O casal se conheceu através das redes sociais e oficializaram a união em setembro de 2024. De lá para cá, eles colecionaram diversos momentos juntos, e Gabriely acompanha o atleta onde ele for. Uma mudança recente foi de Madrid, na Espanha, para Lyon, na França.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas