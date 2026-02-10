O Manchester United empatou com o West Ham em 1 a 1, nesta terça-feira (10), no Estádio Olímpico de Londres, pela 26ª rodada da Premier League. Com o resultado, Frank Llett, seguirá sem cortar o próprio cabelo. O torcedor dos Red Devils prometeu que deixaria o cabelo crescer até o clube vencer cinco partidas seguidas.

A equipe do técnico Michael Carrick vinha embalada na temporada. O confronto contra o West Ham poderia colocar um ponto final na aposta do torcedor. Isso porque, o United havia vencido os últimos quatro compromissos, contra Manchester City, Arsenal, Fulham e Tottenham.

Contudo, após sair atrás do placar, os Red Devils não conseguiram virar o confronto. A equipe até flertou com a vitória, mas Casimiro teve um gol anulado. Com o resultado, a contagem dos cinco jogos de Frank Llett volta a estaca zero.

Nas redes sociais, torcedores europeus e brasileiros reagiram ao resultado. Veja abaixo:

Tradução: "Sem corte hoje".

Tradução: "O fã mais frustrado do universo. Você acha que ele vai cortar o cabelo de novo algum dia?".

O desafio do torcedor do United

A promessa do torcedor se iniciou em outubro de 2024. Na época, o clube vivia um momento oscilações. Diante do cenário, Frank Llett desafiou o time a vencer cinco jogos seguidos e condiciou as vitórias ao próprio corte de cabelo. Ou seja, ele só voltaria a cortar o cabelo depois da conclusão do desafio.

De lá para cá, se passaram mais de 500 dias da promessa e o United segue sem vencer cinco jogos seguidos. O empate com o West Ham, desta terça-feira (10), encerrou uma sequência de quatro vitórias seguidas do time de Michael Carrick. Esta foi vez que Llett ficou mais próximo de concluir o desafio.

