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Torcedores do Palmeiras reagem à escalação para clássico contra o Corinthians

Jogo acontece neste domingo (12) pela 11ª rodada do Brasileirão

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Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/04/2026
17:54
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
imagem cameraAbel Ferreira é atual técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
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O Palmeiras enfrenta o Corinthians neste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão. Para a ocasião, a escalação do técnico Abel Ferreira não foi uma unanimidade entre os torcedores do alviverde.

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➡️ Publicação de jogador antes de Corinthians x Palmeiras repercute: 'Será que'

Nas redes sociais, a grande maioria da torcida do Palmeiras fez alguns destaques negativos da escalação. Os principais foram a ausência de Vitor Roque, xodó dos torcedores, e a presença do lateral Khellven entre os titulares, jogador que tem convivido com críticas.

O Palmeiras vai à campo para enfrentar o Corinthians da seguinte fora: Carlos Miguel; no gol, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Khellven; na defesa, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Maurício; no meio, Ramón Sosa e Flaco López; no ataque. Veja a repercussão abaixo:

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