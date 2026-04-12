Torcedores do Palmeiras reagem à escalação para clássico contra o Corinthians
Jogo acontece neste domingo (12) pela 11ª rodada do Brasileirão
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O Palmeiras enfrenta o Corinthians neste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão. Para a ocasião, a escalação do técnico Abel Ferreira não foi uma unanimidade entre os torcedores do alviverde.
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Nas redes sociais, a grande maioria da torcida do Palmeiras fez alguns destaques negativos da escalação. Os principais foram a ausência de Vitor Roque, xodó dos torcedores, e a presença do lateral Khellven entre os titulares, jogador que tem convivido com críticas.
O Palmeiras vai à campo para enfrentar o Corinthians da seguinte fora: Carlos Miguel; no gol, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Khellven; na defesa, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Maurício; no meio, Ramón Sosa e Flaco López; no ataque. Veja a repercussão abaixo:
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