Decisão de Zubeldía para Independiente Rivadvaia x Fluminense causa choque

Independiente Rivadavia e Fluminense vão se enfrentar, na noite desta quarta-feira (6), em jogo decisivo da fase de grupos da Libertadores da América. Nas redes sociais, torcedores demonstraram muita surpresa com uma decisão do técnico Luis Zubeldía.

continua após a publicidade

Recuperado de lesão séria, Luciano Acosta será titular de Independiente Rivadavia x Fluminense na Libertadores. O confronto na Argentina tem caráter extremamente decisivo para o Tricolor das Laranjeiras na competição.

➡️Torcida do Flamengo reage à final da Champions League: 'Infelizmente'

➡️Veja gols de Bayern de Munique x PSG: Dembélé abre o placar, e Kane empata

Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com a volta do meia. Veja os comentários dos tricolores abaixo:

Time do Fluminense perfilado antes de enfrentar o Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Veja reação dos tricolores

Onde assistir Independiente Rivadavia x Fluminense

Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão da TV Globo e do Disney+.

continua após a publicidade

Adversário do Fluminense, o Independiente Rivadavia é a grande sensação do futebol argentino em 2026. Líder isolado do Grupo C com 100% de aproveitamento, o "Azul del Parque" estreou na competição com tudo, inclusive vencendo o Tricolor em pleno Maracanã. Invicto desde aquele confronto, o time de Alfredo Berti vem de duas goleadas em casa e precisa de apenas uma vitória para carimbar a vaga nas oitavas de final.

🤑 Aposte em gols de Independiente Rivadavia x Fluminense! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Por sua vez, o Fluminense vive seu momento mais crítico sob o comando de Luis Zubeldía. Na lanterna do grupo e pressionado por resultados negativos, o Time de Guerreiros "joga a vida" em solo argentino. Uma derrota pode selar o destino do treinador e deixar a classificação dependente de uma combinação improvável de resultados.

Para o duelo decisivo entre Independiente Rivadavia e Fluminense, Zubeldía tem o retorno importante de Lucho Acosta, recuperado de lesão no joelho. Por outro lado, o meio-campo terá mudanças obrigatórias: Martinelli está lesionado e Bernal cumpre suspensão, abrindo vaga para Alisson entre os titulares.