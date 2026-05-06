Comentarista questiona postura do Corinthians contra Santa Fe: 'Não tem'

O primeiro tempo da partida entre Santa Fe o Corinthians, desta quarta-feira (6), na Colômbia, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores, foi marcado pela tensão e faltas duras. Durante a transmissão da partida, pela Paramount +, a comentarista Marília Ruiz chamou atenção para a temperatura da partida.

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Para a comunicadora, a equipe de Fernando Diniz entrou em um jogo perigoso de provocação da equipe colombiana. Marília destacou a importância do time paulista manter a calma, tendo em vista que se encontra em uma situação confortável no Grupo E.

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— O Corinthians não tem nada a ganhar com isso. Estou impressionada com a pilha que a equipe está caindo. Isso em uma partida, que evidentemente é séria e pode dar a classificação adiantada, encaminhar a primeira colocação, em um grupo que era considerado difícil. Mas o Corinthians entrou em uma pilha, que parece que precisam vencer para alcançar a classificação — disse Marília Ruiz.

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Corinthians e Santa Fe pela fase de grupos da Copa Libertadores (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Como foi Santa Fe x Corinthians

Texto por: Guilherme Lesnok

A primeira etapa foi equilibrada entre as duas equipes. O Corinthians começou melhor, teve mais posse de bola, mas viu o Santa Fe igualar as ações e assumir o controle da partida. Nas chances reais de gol, o time colombiano assustou em finalização de fora da área do atacante Rodallega, enquanto o alvinegro respondeu em boa jogada de Lingard e Matheuzinho pela direita, mas o volante André não conseguiu completar para o gol.

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A segunda etapa começou com o Santa Fe pressionando em busca do gol. Em poucos minutos, a equipe colombiana criou duas grandes chances, com Rodallega e Toscano, que exigiram boas defesas de Hugo Souza. Os donos da casa ainda assustaram em cabeceio de Emmanuel Oliveira. O gol que abriu o placar saiu aos 14 minutos. Após passe entre a defesa do Corinthians, Rodallega apareceu livre para marcar. O empate do Timão, no entanto, saiu nos acréscimos, com Gustavo Henrique de cabeça.

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