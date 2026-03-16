Atitude de Ancelotti na convocação da Seleção chama atenção: 'Isso prova'

Uma atitude do técnico Carlo Ancelotti na convocação da Seleção Brasileira, na tarde desta segunda-feira (16), chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais. O treinador italiano convocou 24 jogadores para os amistosos contra França e Croácia.

continua após a publicidade

Na convocação da Seleção, Carlo Ancelotti anunciou a lista de defensores e meias, mas antes de anunciar os atacantes, fez uma brincadeira com a imprensa. O italiano pausou a respiração e perguntou: "Estão curiosos, né?".

➡️Neymar vira assunto após convocação da Seleção Brasileira: 'Chances reais'

Nas redes sociais, torcedores repercutiram muito a atitude de Ancelotti na convocação da Seleção, e apontaram que tem a ver com a ausência de Neymar na lista para os amistosos. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti em coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro)

Veja comentários sobre a atitude de Ancelotti na convocação da Seleção

Veja novos jogadores chamados pelo treinador italiano

Sem Neymar, o técnico Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira antes de definir a lista para a Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano chamou 26 jogadores para os amistosos com França, dia 26, e Croácia, dia 31, ambos nos Estados Unidos.

Esta é a quinta convocação de Ancelotti desde que ele assumiu a Seleção, em maio do ano passado. Havia muita expectativa sobre a convocação ou não de Neymar; o jogador estava na pré-lista da Seleção, o que fez a comissão técnica viajar até Mirassol na semana passada para vê-lo em campo. O meia do Santos, porém, não atuou.

continua após a publicidade

A lista está repleta de novidades. Os selecionados que ainda não haviam recebido oportunidades com o italiano são Bremer (Juventus), Léo Pereira (Flamengo), Ibañez (Al-Ahli), Danilo (Botafogo), Gabriel Sara (Galatasaray), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon) e Rayan (Bournemouth).

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols da Seleção Brasileira após convocação de Ancelotti! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.