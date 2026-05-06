Veja o gol de Botafogo x Racing: Glorioso abre o placar

Botafogo e Racing estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (6), em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Até aqui, melhor para o Glorioso, que vence por 1 a 0 com gol contra de Di Césare. Veja abaixo:

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Botafogo recebe o Racing no Nilton Santos (Foto: Divulgação)

Onde assistir Botafogo x Racing

Botafogo e Racing-ARG se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão do Paramount+ (canal por assinatura e streaming). O Lance!TV acompanha o jogo ao vivo.

O Botafogo volta as atenções para a Sul-Americana após conhecer a primeira derrota sob o comando de Franclim Carvalho no último sábado (2), diante do Remo, pelo Brasileirão. Na competição continental, o Glorioso soma sete pontos e iniciou a rodada na liderança da chave, mas foi ultrapassado pelo Caracas-VEN, que venceu o Independiente Petrolero-BOL na terça-feira (5).

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Para o duelo com o Racing, o Botafogo contará com o retorno de Alexander Barboza. Com transferência ao Palmeiras no meio do ano encaminhada, o zagueiro não foi relacionado diante do Remo para não ultrapassar o limite de 12 jogos por um clube no Brasileirão. Contudo, o defensor está a disposição e deve ser titular na Sul-Americana.

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Quem está fora é Allan. O volante sofreu uma ruptura completa do retofemoral da coxa direita e será submetido a cirurgia nos próximos dias, desfalcando o Botafogo por cerca de 12 semanas.

Do outro lado, o Racing visita o Botafogo no Nilton Santos precisando pontuar. Com quatro pontos, a equipe argentina ocupa a terceira colocação do Grupo E e luta pela classificação.