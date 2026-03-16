'Sempre sonhei': Arthur celebra titularidade no Palmeiras e revela inspiração de infância

O lateral Arthur, de 20 anos, fez sua estreia como titular do Palmeiras na vitória por 1 a 0 diante do Mirassol, na noite de domingo, e realizou seu "sonho de infância" de representar o clube, como ele mesmo destacou. O jogador foi a escolha de Abel Ferreira para o setor e revelou que ficou sabendo da escalação horas antes do confronto no Allianz Parque.

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Mesmo com a definição da titularidade apenas no domingo pela manhã, Arthur afirmou que a preparação para o momento da estreia no onze inicial de Abel aconteceu muito antes e se tornou ainda mais especial pela presença da torcida alviverde na partida.

- Cara, acho que tem que estar sempre preparado para poder fazer o meu trabalho. A gente nunca sabe quando vai precisar ajudar. Eu estava preparado, venho me preparando bastante. Pra mim, foi bem gratificante poder estar estreando no Allianz com a torcida e poder ser com a vitória - disse.

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Arthur definiu o momento como a realização de um sonho. Há nove anos no Palmeiras, o lateral afirmou que sempre acompanhou o clube do estádio e tinha como uma das suas inspirações o ex-jogador Zé Roberto, que fez carreira como meia e lateral-esquerdo, posição que marcou sua passagem pelo Palmeiras.

- Sonhei com esse momento a vida toda. Cresci aqui dentro, cheguei com 11 anos, via o Zé Roberto jogar, sempre sonhei com isso - comentou Arthur, que disse que ligou para a mãe assim que soube da titularidade como uma forma de ajudar a se acalmar.

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- Quando soube que ia ser titular, falei para a minha mãe. Foi bom para dar uma acalmada, porque quem vem da base tem a questão do nervosismo, mas é gratificante demais - completou.

O jovem destacou que nomes experientes da defesa, como Bruno Fuchs e Gustavo Gómez, e os meias Andreas Pereira e Marlon Freitas, foram peças importantes para o lateral se adaptar ao esquema e manter o foco ao longo da partida.

Arthur fez sua estreia no time titular do Palmeiras. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Gramado do Allianz aprovado e maratona de jogos

O novo gramado do Allianz Parque também estrou diante do Mirassol e recebeu o aval do jovem lateral. Cria da Academia, Arthur disse que viveu de perto todas as fases do gramado do estádio e que o atual sintético escolhido pelo clube supera diversos gramados naturais de clubes do futebol brasileiro.

- Joguei no Allianz no sub 20 e 17. Eu peguei todas as fases do gramado. Mas a gente pegou uns estádios com o gramado natural um pouco abaixo. O Allianz, pra mim, foi um dos melhores gramados para mim - disse Arthur, que apontou a principal diferença do gramado do estádio palmeirense para os outros modelos sintéticos que já atuou, entre eles a Arena Barueri, que também é gerido pela WTorre, a mesma do estádio alviverde, e que possui a mesma fornecedora do tapete sintético.

- Acho que o do Allianz é um pouco mais rápido, né? A gente que veio da base está acostumado a jogar aqui. É melhor que muito gramado natural - explicou.

Sobre a maratona de jogos, Arthur afirmou que o cansaço teve impacto no duelo contra o Mirassol, mas avaliou positivamente o comportamento defensivo do Palmeiras na sequência do duelo.

- A gente vem de uma sequência pesada, né? A gente teve 8 jogos em 30 dias. Poder ter essa diferença de descanso fez eles poderem, no segundo tempo, ter um pouco mais de controle do jogo. Mas, graças a Deus, a gente defendeu bem e saímos com a vitória - finazlizou.

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