Decisão da arbitragem em LDU x Palmeiras choca web: 'Não é possível'

LDU e Palmeiras estão se enfrentando pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, nesta quinta-feira (23), na altitude de Quito. Uma decisão da arbitragem causou choque nas redes sociais durante o duelo decisivo.

Até aqui, a LDU vai vencendo o Palmeiras por 2 a 0. O time equatoriano começou o jogo pressionando muito o Verdão, e colocou dois gols de vantagem antes dos 30 minutos da primeira etapa. Com Villamil e Azulgaray.

Depois de um chute de fora da área da LDU, a bola bateu na mão de Andreas Pereira, do Palmeiras, e o árbitro Facundo Tello marcou pênalti. Nas redes sociais, muitos torcedores do Verdão se revoltaram com a decisão. Veja o lance abaixo e a reação dos torcedores:

LDU x Palmeiras pela Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Veja o lance polêmico em LDU x Palmeiras e a reação da web

Escalação do Verdão

O Palmeiras terá novidades na escalação para enfrentar a LDU, em Quito, pelo jogo de ida das semifinais da Conmebol Libertadores. Dono da melhor campanha na fase de grupos, o Verdão possui a vantagem de decidir a eliminatória com o apoio de sua torcida no Allianz Parque.

Reserva na derrota para o Flamengo, Murilo assume a vaga de Bruno Fuchs e forma dupla de zaga com o capitão Gustavo Gómez. Khellven segue na direita, enquanto Piquerez completa o sistema defensivo.

No meio, o quarteto tem Emi Martínez no lugar de Aníbal Moreno, além de Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson. No ataque, Flaco López e Vitor Roque, destaques do time no segundo semestre, formam a dupla ofensiva.

Com isso, essa é a escalação de Abel Ferreira para LDU x Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.