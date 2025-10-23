Lance de Carlos Miguel em LDU x Palmeiras viraliza: 'É por isso'

Um lance do goleiro Carlos Miguel em LDU x Palmeiras viralizou demais nas redes sociais na noite desta quinta-feira (23). É a estreia do arqueiro do Alviverde na Libertadores da América, e já na altitude de Quito, de 2800 metros.

Depois de fazer sua estreia contra o Flamengo, no Maracanã, Carlos Miguel vai encarar outra pedreira: LDU x Palmeiras. Até aqui, o time equatoriano vence por 2 a 0, mas poderia ser pior se não fosse o arqueiro de 27 anos e muito disso tem a ver com a atuação do goleiro de 27 anos.

Nas redes sociais, uma defesa de Carlos Miguel em LDU x Palmeiras chocou muitos torcedores nas redes sociais. Aos 3 minutos, um jogador do time equatoriano finalizou de dentro da área, e o goleiro mostrou toda sua envergadura, sem dar rebote. Veja o lance e os comentários abaixo:

LDU x Palmeiras pela Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Veja os comentários sobre Carlos Miguel em LDU x Palmeiras

Escalação do Verdão

O Palmeiras terá novidades na escalação para enfrentar a LDU, em Quito, pelo jogo de ida das semifinais da Conmebol Libertadores. Dono da melhor campanha na fase de grupos, o Verdão possui a vantagem de decidir a eliminatória com o apoio de sua torcida no Allianz Parque.

Reserva na derrota para o Flamengo, Murilo assume a vaga de Bruno Fuchs e forma dupla de zaga com o capitão Gustavo Gómez. Khellven segue na direita, enquanto Piquerez completa o sistema defensivo.

No meio, o quarteto tem Emi Martínez no lugar de Aníbal Moreno, além de Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson. No ataque, Flaco López e Vitor Roque, destaques do time no segundo semestre, formam a dupla ofensiva.

Com isso, essa é a escalação de Abel Ferreira para LDU x Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.