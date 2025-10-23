Torcedores reagem a lance de Vitor Roque em LDU x Palmeiras: 'Não dá'
Verdão vai perdendo por 3 a 0 na altitude de Quito
Um gol perdido no confronto entre LDU x Palmeiras, na noite desta quinta-feira (23), enlouqueceu os torcedores nas redes sociais. Até aqui, o time equatoriano vai vencendo o duelo por 3 a 0, com dois gols de Villamíl e um de Azulgaray.
Até aqui, a LDU vai atropelando o Palmeiras na altitude de Quito. O time equatoriano começou o jogo pressionando muito o Verdão, e colocou dois gols de vantagem antes dos 30 minutos da primeira etapa. Com Villamil e Azulgaray.
Quando o jogo entre LDU e Palmeiras ainda estava 2 a 0, Vitor Roque saiu na cara do gol, mas chutou em cima do goleiro e perdeu a chance de diminuir o placar. Nas redes sociais, os torcedores se revoltaram com o lance do "Tigrinho". Veja o lance abaixo:
Veja comentários dos torcedores após gol perdido em LDU x Palmeiras
Escalação do Verdão
O Palmeiras terá novidades na escalação para enfrentar a LDU, em Quito, pelo jogo de ida das semifinais da Conmebol Libertadores. Dono da melhor campanha na fase de grupos, o Verdão possui a vantagem de decidir a eliminatória com o apoio de sua torcida no Allianz Parque.
Reserva na derrota para o Flamengo, Murilo assume a vaga de Bruno Fuchs e forma dupla de zaga com o capitão Gustavo Gómez. Khellven segue na direita, enquanto Piquerez completa o sistema defensivo.
No meio, o quarteto tem Emi Martínez no lugar de Aníbal Moreno, além de Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson. No ataque, Flaco López e Vitor Roque, destaques do time no segundo semestre, formam a dupla ofensiva.
Com isso, essa é a escalação de Abel Ferreira para LDU x Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.
