'Caso engraçado': torcida do São Paulo aponta melhor contra a Chapecoense

Em noite de estreia do técnico Roger Machado, o São Paulo venceu a Chapecoense por 2 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro na quinta rodada. Nas redes sociais, torcedores do Tricolor Paulista apontaram quem foi o melhor jogador em campo.

Os gols do Tricolor saíram no segundo tempo, marcados por Luciano e Calleri, em jogo marcado por muita chuva no Canindé, estádio da Portuguesa. O camisa 9 do São Paulo foi o melhor diante da Chapecoense, segundo centenas de torcedores nas redes sociais.

Depois de voltar de uma grave lesão no joelho, Calleri vive um momento mágico com a camisa do Tricolor Paulista. Para muitos torcedores, o argentino foi o melhor em campo na vitória que botou o São Paulo no topo da tabela do Brasileirão. Veja os comentários abaixo:

Calleri marcou em São Paulo x Chapecoense (Foto: Vinicius Nunes/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Veja comentários sobre Calleri

Como foi o jogo entre São Paulo e Chapecoense

Sob forte chuva, as equipes entraram em campo em um ritmo de jogo bem fraco, com pouca criação de ambos os lados. O duelo só ficou mais emocionante depois dos 30 minutos. Antes disso, Luciano cobrou uma falta direto pra fora e, em outro lance, Calleri fez ótima jogada individual e toca para o meio da área. Bobadilla e Lucas chegam para disputar a bola, mas a zaga afastou em São Paulo x Chapecoense.

No primeiro minuto do segundo tempo, Luciano foi às redes e com direito a um belo gol! Marcos Antônio descolou um ótimo cruzamento para a área, e Luciano, de cabeça, abriu o placar no Canindé.

Não demorou para o Tricolor ampliar o marcador, desta vez, com Calleri. Marcos Antônio encontrou Luciano, que ajeitou para trás e achou para Bobadilla. O volante foi para a jogada individual e tocou para Calleri, no meio, só desviar para dentro. Vitória do São Paulo contra a Chapecoense.