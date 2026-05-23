Fábio Sormani critica convocação de titular da Seleção: 'Menor cabimento'

Durante o programa Benja Me Mucho, apresentado por Benjamin Back, o comentarista esportivo Fábio Sormani analisou o momento da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Na percepção do comunicador, a equipe de Carlo Ancelotti passa certa insegurança quando o assunto são os goleiros.

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Ao longo da sua análise, Sormani deixou claro que não aprova a convocação de Alisson, o provável titular do treinador italiano, e sugeriu outro nome para o seu lugar. Além disso, o comentarista demonstrou preocupação em relação às penalidades, pois, segundo ele, não temos especialistas no quesito.

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— O Brasil não tem goleiro. Pelo amor de Deus. Não tem o menor cabimento o Alisson ser convocado. Esse cara já jogou duas Copas do Mundo, tá indo pra terceira, né? Tô certo? Ele jogou em 2018 e 2022. Em 2014 era o Júlio César. Então, ele está indo para a terceira Copa do Mundo sem ter feito nada. Ao contrário, toda bola que chutavam no gol entrou — iniciou.

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— E se for para os pênaltis, nós estamos ferrados, porque o cara não pega pênalti. O Weverton, que foi a surpresa de ontem, também não pega pênalti. E o Ederson, eu não sei. Quer dizer, você tem no Brasil um goleiro que nem o Fábio… "Ah, o Sormani, mas pô, o cara tem 45 para 46 anos". Dane-se! — continuou Sormani.

Benja perguntou se Sormani levaria o goleiro do Fluminense para ser titular, e o comentarista afirmou que sim, com tranquilidade.

— O Fábio? (Respondendo sobre a titularidade do arqueiro) Tranquilo! Com a experiência dele, a personalidade dele? A gente vê os campeonatos, o Fluminense jogando: Rio, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Ele franga de vez em quando? Franga. Mas aí todo mundo — encerrou.

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Goleiro Fábio, do Fluminense, seria o titular de Sormani na Copa do Mundo (FOTO: MARCELO GONÇALVES/ FLUMINENSE F.C.)

Trio de goleiros do Brasil é convocado pela segunda vez consecutiva para a Copa

A lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo do técnico Carlo Ancelotti, divulgada no final da tarde desta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Centro do Rio, teve um trio de goleiros muito conhecido da torcida, já que todos estiveram no Mundial do Catar, em 2022, e agora vão para os Estados Unidos, México e Canadá.

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Alisson Becker, do Liverpool, Ederson Moraes, do Fenerbahçe, e Weverton, do Grêmio, foram os nomes escolhidos para a meta da seleção pentacampeã do mundo. Essa é a primeira vez que os mesmos três goleiros do Brasil são convocados de uma Copa para a outra.

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Vale lembrar que, nas Copas de 1958 e 1962, os goleiros do Brasil, Gilmar, que era titular, e Castilho, que era reserva, foram convocados nas duas vezes. No entanto, neste primeiro Mundial, apenas dois nomes eram chamados para o gol.

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