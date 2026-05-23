Colunistas do Lance! projetam placar de Flamengo x Palmeiras

O duelo entre Flamengo e Palmeiras é um dos mais aguardados desta edição do Campeonato Brasileiro. Como em 2025, as equipes disputam o título da principal competição nacional e se encontram pela primeira vez neste sábado (23), às 21h, no Maracanã.

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Antes da bola rolar para o clássico, os colunistas do Lance! Deram seu palpite para o duelo de gigantes no Brasileirão. Confira abaixo:

Eduardo Tironi - 2 a 1 Flamengo

Lúcio de Castro - 2 a 0 Flamengo

Gustavo Fogaça - 1 a 1

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O duelo é decisivo para a disputa do título do Campeonato Brasileiro. O Alviverde lidera a tabela com 35 pontos, e o Rubro-Negro vem logo atrás. Se vencer o Palmeiras, o Flamengo pode encostar no Verdão, mas se perder verá o rival abrir sete pontos de vantagem.

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Leonardo Jardim, do Flamengo, e Abel Ferreira, do Palmeiras, em jogo em 2025 (Foto: Divulgação/Palmeiras)

CBF define árbitro de Flamengo x Palmeiras pelo Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o árbitro para o confronto entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado (23), às 21h, no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão. Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, será o responsável por comandar a partida. O restante da equipe de arbitragem ainda não foi divulgado.

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Este será o primeiro clássico entre Rubro-Negro e Alviverde comandado por David. Nesta temporada, ele esteve escalado em um jogo de cada equipe: a vitória do Mais Querido sobre o Grêmio e o triunfo do Verdão sobre o Internacional, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

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O duelo coloca frente a frente líder e vice-líder da competição. O Palmeiras ocupa a primeira posição, com 35 pontos, enquanto o Flamengo aparece logo atrás, com 31 e um jogo a menos.

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