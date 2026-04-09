Fluminense se manifesta sobre adiamento de clássico contra o Flamengo

O Fluminense divulgou nota corroborando a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desta quinta-feira (9) em adiar o clássico contra o Flamengo, válido pela 11ª rodada do Brasileirão. A entidade aceitou pedido do Rubro-Negro, que teve problemas de logística ao retornar do Peru ao Rio de Janeiro, e remarcou a partida para o domingo (12), às 18h. Antes, o duelo seria disputado no sábado (11), às 18h30.

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Conforme o comunicado emitido pelo Tricolor, o clube foi consultado e concordou com a mudança, considerando benéfico o adiamento por conta do maior tempo de preparação para a partida. Confira abaixo a nota na íntegra.

Nota do Fluminense sobre o adiamento do clássico

"Em razão do atraso no voo do Flamengo, o Fluminense foi consultado sobre a mudança do jogo de sábado para domingo.

Ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, o Fluminense concordou com o pedido, pois a delegação embarcou à 1h40 da madrugada na Venezuela e chegou ao Rio às 10h da manhã de quarta, e teria dois dias de treino para o Fla x Flu.

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Com a alteração, o Fluminense terá três dias de preparação, e o próximo jogo, pela Copa Libertadores, ocorrerá no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira."

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Problemas de logística do Flamengo

O Flamengo retornou ao Brasil após a vitória por 2 a 0 sobre o Cusco FC, na estreia na Libertadores. A viagem incluiu saída de Cusco, conexão em Arequipa e voo ao Rio de Janeiro, que sofreu atraso por ajuste na malha aérea. A delegação, que inicialmente chegaria nesta tarde, desembarcou apenas na noite de quinta-feira (9), após um dia inteiro de deslocamento.

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Canobbio e Samuel Lino disputam bola durante Flamengo x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

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