A proximidade da Copa do Mundo de 2026 tem impulsionado a comercialização e a cultura de troca de figurinhas do álbum oficial do torneio. Porém, o aquecimento desse mercado tem sido acompanhado pelo crescimento de redes de pirataria e pela circulação de produtos falsificados.

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Após a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) apreender um carregamento com 200 mil figurinhas falsificadas da Copa do Mundo, um dos agentes envolvidos na operação explicou como o consumidor pode diferenciar o produto original daquele de má procedência. Segundo o policial, os detalhes dessa distinção já podem ser percebidos logo na embalagem do pacote.

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— Na falsa, o papel da embalagem é mais poroso, mais grosso. Além disso, a própria figurinha falsificada possui uma qualidade menor, a impressão, e, além disso, ela é mais opaca. Esses são pontos importantes aos quais o consumidor deve ficar atento na aquisição desses bens — disse o policial.

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Além disso, o policial destacou a importância da atenção sobre o preço dos pacotes, já que são tabelados pela editora responsável pela comercialização.

- Importante frisar que essas figurinhas têm um preço tabelado pela própria editora. Ou seja, o consumidor que verificar uma oferta de figurinhas com um valor abaixo do mercado, desconfie — informou o agente.

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Veja a explicação em vídeo:

Polícia Civil do Rio exibe carga de 200 mil figurinhas da Copa do Mundo falsas (Foto: Divulgação/PCERJ)

Polícia apreende 200 mil figurinhas da Copa do Mundo falsificadas

A Polícia Civil do Rio (PCERJ) apreendeu um carregamento com 200 mil figurinhas da Copa do Mundo falsificadas. A apreensão aconteceu na quinta-feira (21) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Além das figurinhas, uma grande quantidade de camisas falsas da Seleção Brasileira também foi encontrada.

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A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM). As peças foram encontradas no compartimento de carga de um ônibus que saía de Nova Iguaçu, com destino a outros municípios da região.

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O material apreendido irá passar por perícia e, posteriormente, será destruído. A Polícia Civil agora tenta identificar os responsáveis pela fabricação e distribuição das figurinhas falsas da Copa do Mundo e das camisas da Seleção.

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