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Saiba diferenciar figurinhas falsificadas das originais do álbum da Copa

Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu carga de cromos falsos da Copa

Lourenço Cavanellas Rebello
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/05/2026
14:17
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Funcionário prepara pacotes de figurinhas da Copa de 2026 na fábrica da Panini, em Modena, na Itália. (Foto: Marco Bertorello/AFP)
imagem cameraPacotes de figurinhas da Copa de 2026 na fábrica da Panini, na Itália(Foto: Marco Bertorello/AFP)
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A proximidade da Copa do Mundo de 2026 tem impulsionado a comercialização e a cultura de troca de figurinhas do álbum oficial do torneio. Porém, o aquecimento desse mercado tem sido acompanhado pelo crescimento de redes de pirataria e pela circulação de produtos falsificados.

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Após a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) apreender um carregamento com 200 mil figurinhas falsificadas da Copa do Mundo, um dos agentes envolvidos na operação explicou como o consumidor pode diferenciar o produto original daquele de má procedência. Segundo o policial, os detalhes dessa distinção já podem ser percebidos logo na embalagem do pacote.

Estações do MetrôRio recebem pontos de troca de figurinhas da Copa" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:var(--green-lance)">➡️Estações do MetrôRio recebem pontos de troca de figurinhas da Copa

— Na falsa, o papel da embalagem é mais poroso, mais grosso. Além disso, a própria figurinha falsificada possui uma qualidade menor, a impressão, e, além disso, ela é mais opaca. Esses são pontos importantes aos quais o consumidor deve ficar atento na aquisição desses bens — disse o policial.

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Além disso, o policial destacou a importância da atenção sobre o preço dos pacotes, já que são tabelados pela editora responsável pela comercialização.

- Importante frisar que essas figurinhas têm um preço tabelado pela própria editora. Ou seja, o consumidor que verificar uma oferta de figurinhas com um valor abaixo do mercado, desconfie — informou o agente.

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Veja a explicação em vídeo:

Polícia Civil do Rio exibe carga de 200 mil figurinhas da Copa do Mundo falsas
Polícia Civil do Rio exibe carga de 200 mil figurinhas da Copa do Mundo falsas (Foto: Divulgação/PCERJ)

Polícia apreende 200 mil figurinhas da Copa do Mundo falsificadas

A Polícia Civil do Rio (PCERJ) apreendeu um carregamento com 200 mil figurinhas da Copa do Mundo falsificadas. A apreensão aconteceu na quinta-feira (21) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Além das figurinhas, uma grande quantidade de camisas falsas da Seleção Brasileira também foi encontrada.

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A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM). As peças foram encontradas no compartimento de carga de um ônibus que saía de Nova Iguaçu, com destino a outros municípios da região.

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O material apreendido irá passar por perícia e, posteriormente, será destruído. A Polícia Civil agora tenta identificar os responsáveis pela fabricação e distribuição das figurinhas falsas da Copa do Mundo e das camisas da Seleção.

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