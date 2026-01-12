menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Fluminense recusa uma das três exigências do Atlético-MG por Hulk

Tricolor não aceita incluir percentual de jogadores da base na negociação

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/01/2026
20:32
Hulk em treinamento na cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraHulk pode deixar o Atlético-MG para reforçar o Fluminense (Foto: Pedro Souza / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fluminense e Atlético-MG avançaram nesta segunda-feira (12) para a transferência do atacante Hulk do clube mineiro para o carioca. Falta, contudo, resolver um impasse: o tricolor não aceita incluir percentual de jogadores da base para concretizar o negócio.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Filhos de Hulk acertam com o Atlético-MG e integrarão a base do clube

Mais cedo, o Atlético-MG informou ao Fluminense que aceitaria liberar Hulk mediante três exigências: que o atacante não atuasse em partidas contra o time mineiro, sob penalidade de pagamento de uma multa; que Hulk fosse liberado para jogar dois amistosos com a camisa do Atlético-MG quando encerrasse a carreira; e que fosse incluído um percentual de jogadores da base tricolor como compensação financeira. 

No início da noite, o Fluminense respondeu à pedida: aceita liberar Hulk para os amistosos de despedida, e aceita a cláusula que prevê que o atacante não enfrente o Atlético-MG. O Flu, contudo, não concorda em incluir percentual de jogadores da base no negócio. A informação foi divulgada inicialmente pelo "GE", e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

O interesse do clube carioca no atacante existe já há algumas semanas. Inicialmente, o Atlético-MG exigiu o pagamento da multa rescisória, estimada em R$ 60 milhões, para liberar o jogador. Depois, aceitou negociar.

O Fluminense oferece um contrato até o fim de 2027 para Hulk. O atacante vê com bons olhos a transferência, já que o tricolor vai disputar a Libertadores deste ano — título que Hulk ainda não tem na carreira.

continua após a publicidade
Hulk Paraíba, nós gostamos de você (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Transferência de Hulk para o Fluminense está em um impasse (Foto: Pedro Souza / Atlético)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias