Fluminense recusa uma das três exigências do Atlético-MG por Hulk
Tricolor não aceita incluir percentual de jogadores da base na negociação
- Matéria
- Mais Notícias
Fluminense e Atlético-MG avançaram nesta segunda-feira (12) para a transferência do atacante Hulk do clube mineiro para o carioca. Falta, contudo, resolver um impasse: o tricolor não aceita incluir percentual de jogadores da base para concretizar o negócio.
Relacionadas
➡️Filhos de Hulk acertam com o Atlético-MG e integrarão a base do clube
Mais cedo, o Atlético-MG informou ao Fluminense que aceitaria liberar Hulk mediante três exigências: que o atacante não atuasse em partidas contra o time mineiro, sob penalidade de pagamento de uma multa; que Hulk fosse liberado para jogar dois amistosos com a camisa do Atlético-MG quando encerrasse a carreira; e que fosse incluído um percentual de jogadores da base tricolor como compensação financeira.
No início da noite, o Fluminense respondeu à pedida: aceita liberar Hulk para os amistosos de despedida, e aceita a cláusula que prevê que o atacante não enfrente o Atlético-MG. O Flu, contudo, não concorda em incluir percentual de jogadores da base no negócio. A informação foi divulgada inicialmente pelo "GE", e confirmada pelo Lance!.
O interesse do clube carioca no atacante existe já há algumas semanas. Inicialmente, o Atlético-MG exigiu o pagamento da multa rescisória, estimada em R$ 60 milhões, para liberar o jogador. Depois, aceitou negociar.
O Fluminense oferece um contrato até o fim de 2027 para Hulk. O atacante vê com bons olhos a transferência, já que o tricolor vai disputar a Libertadores deste ano — título que Hulk ainda não tem na carreira.
- Matéria
- Mais Notícias