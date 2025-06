Leilão do Instituto Neymar: saiba quem arrematou coroa de ouro por 3,5 milhões

A noite da última terça-feira (10) marcou a 5ª edição do leilão do Instituto Neymar Jr, que reuniu celebridades na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Um dos itens do evento foi arrematado pelo valor de R$ 3,5 milhões por Neymar Pai. A peça é uma coroa banhada a ouro assinada pelo artista Pedro Youssef.

A coroa é cravejada com pedras preciosas, com interior gravado a laser com os escudos dos clubes os quais Neymar atuou, escudo da Seleção Brasileira e a frase: "Eu vou, mas eu volto". O valor, assim como o de outras peças e experiências, é revertido para o instituto, que ajuda crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Lotes do Leilão do Instituto Neymar Jr

Camisa da Seleção Brasileira autografada por Pelé e Neymar

Chuteira usada por Neymar no retorno ao Santos

Experiência VIP na mansão do atacante em Mangaratiba, incluindo uma corrida no Kartódromo pessoal

Participação em um jogo entre os times de Emerson Sheik e Falcão, no Pacaembu, em dezembro

Visita à China para conhecer a fábrica da BYD, com passeio em um autódromo da marca

Armário original usado por Neymar no vestiário da Vila Belmiro

Noite na mansão de Neymar em Mangaratiba, com translado de helicóptero e interação com o atleta

Cruzeiro de sete noites pelo Caribe, com paradas em destinos paradisíacos como Ilha Catalina, Martinica, Guadalupe, São Cristóvão e Ilhas Virgens Britânicas

Experiência com Vini Jr no Santiago Bernabéu, com camisa autografada pelo jogador e pelo elenco do Real Madrid

Partida de videogame com Neymar com direito a uma cadeira gamer personalidade e autografada

Jantar exclusivo com os empresários Joel Jota, Flávio Augusto e Caio Carneiro

Viagem à China ao lado do empresário Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro