Filipe Luís cita começo difícil no Flamengo em 2026 e comenta possível ida ao Atlético de Madrid

A saída de Filipe Luís ainda é um tema recorrente entre os torcedores do Flamengo, que, por outro lado, já percebem uma evolução da equipe sob comando de Leonardo Jardim. O treinador, que acompanhou um jogo do time sub-12 no Mundial da categoria, reconheceu o início conturbado da temporada, mas destacou a campanha histórica de 2025 e reafirmou seu carinho pelo clube.

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- Estou muito bem. Tivemos um ano incrível no ano passado. Ganhamos todos os principais títulos. Foi uma temporada perfeita, absolutamente perfeita. Foi uma pena a final contra o PSG nos pênaltis (Copa Intercontinental), foi de partir o coração. Este ano não começamos tão bem, e o clube decidiu encerrar esse ciclo, do qual sou muito orgulhoso, tanto como jogador quanto como treinador. Só tenho palavras de gratidão por tudo que vivi lá - iniciou Filipe Luís, ídolo do Flamengo, em entrevista ao "AS", da Espanha.

Filipe Luís durante partida do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

- A verdade é que nos saímos muito bem na Copa do Mundo. Tínhamos um ótimo elenco, estávamos em ótima forma. E vocês viram como jogamos. Eu sempre tento ser dominante, tento fazer com que meu time domine as partidas, mas é claro que isso também depende muito do momento, do time adversário. Mas minha ideia é sempre jogar um futebol ofensivo, mas muito defensivo - completou o treinador.

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Após deixar o Flamengo, Filipe Luís treinaria o Atlético de Madrid?

Livre no mercado de transferências, o nome de Filipe Luís já foi ligado a diversos clubes, como por exemplo o Chelsea, da Inglaterra. Por conta da forte ligação com o Atlético de Madrid, o brasileiro é frequentemente apontado pela imprensa internacional como possível substituto de Simeone. No entanto, ele prefere, por enquanto, focar no descanso e aperfeiçoar os conhecimentos.

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- Estou indo um passo de cada vez. Desde que me aposentei em 2023, não parei um instante. Agora é a primeira vez que tenho tempo para visitar treinadores, assistir a treinos… para atualizar meu entendimento sobre o estilo de jogo e conhecer pessoas para integrar a comissão técnica. No momento, é nisso que estou pensando, não em onde treinar. O estilo de jogo é atualizado a cada semana, e quero me manter a par do futebol moderno - explicou Filipe Luís.

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