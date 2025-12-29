Retrospectiva 2025: o ano do amor e das reconciliações no futebol

Em 2025, o futebol extrapolou as quatro linhas e foi marcado por recomeços e encontros improváveis. Um dos episódios mais comentados foi a confirmação do relacionamento entre Vini Jr. e Virginia, que rapidamente dominou redes sociais e páginas de entretenimento, unindo dois universos de enorme alcance popular e transformando o casal em símbolo midiático do ano.

No cenário das reconciliações, Léo Pereira e Karoline Lima decidiram dar uma nova chance ao relacionamento. Fora do Brasil, a surpreendente aparição conjunta de Wanda Nara e Maxi López em um programa de televisão selou um capítulo inesperado de convivência pública entre ex-parceiros.

Casal do ano, Vini Jr e Virginia assumem relacionamento em 2025

O ano de 2025 foi intenso dentro e fora de campo para Vini Jr. Em julho, o atacante comemorou seus 25 anos com duas grandes festas no Rio de Janeiro, reunindo celebridades da música, do esporte e do entretenimento.

Poucos meses depois, em 28 de outubro, o jogador assumiu publicamente o namoro com a influenciadora Virginia Fonseca, publicando fotos do pedido de namoro, com direito a flores, ursinhos e um anel de luxo. O relacionamento rapidamente ganhou o carinho e a atenção dos fãs.

Nasce Milano, fruto do amor entre Arrascaeta e Camila

Horas antes de embarcar para o Catar, onde iria disputar o Intercontinental de Clubes pelo Flamengo, o craque Arrascaeta anunciou o nascimento de Milano, seu primeiro filho com a uruguaia Camila Bastiani, com quem está casado desde 2023.

Primeiro filho de Arrascaeta e Camila nasceu em dezembro de 2025 (Foto: Reprodução)

Karolinos de volta! Léo Pereira e Karoline Lima reatam

O término:

O casal havia encerrado o relacionamento em setembro deste ano. Léo Pereria e Karoline mantiveram um namoro por cerca de dois anos. Após o término, a influenciadora removeu todas as fotografias com o jogador de suas redes sociais e posteriormente confirmou o fim do relacionamento.

A volta:

A comprovação da volta veio quando o elenco do Flamengo se reuniu para comemorar os títulos conquistados em 2025 em uma festa na Zona Sul do Rio. O jogador subiu ao palco, fez um pedido de reconciliação e, em seguida, desceu para beijar a influenciadora. Vídeos registraram o momento em que o zagueiro disse: "Em um momento especial desse, não poderia não falar para essa pessoa especial voltar para a minha vida. Te amo."

Poucos dias depois, os dois confirmaram a volta em ambas as redes sociais.

Wanda Nara e Maxi López participam juntos de programa

Wanda Nara e Maxi López formam um dos casais mais polêmicos da mídia internacional. O casal firmou matrimônio em 2008, em uma cerimônia glamorosa. Juntos, tiveram três filhos: Valentino (nascido em 2009), Benedicto (2011) e Constantino (2012). Durante os anos de casamento, eles pareciam o casal perfeito do futebol. No entanto, o relacionamento desmoronou de forma dramática em 2013.

O grande escândalo veio à tona quando Wanda foi acusada de ter um affair com Mauro Icardi, que na época era companheiro de equipe e amigo próximo de Maxi na Sampdoria, na Itália.

Em outubro de 2025, Wanda e Maxi surpreenderam o público ao participarem juntos de programas de TV. No "MasterChef Celebrity Argentina" Wanda atua como apresentadora, enquanto Maxi é um dos concorrentes.