Botafogo Samba Clube se transforma, faz bom desfile e 'dribla' cores do Flamengo

Diferente de 2025, quando estreou na Sapucaí, a Botafogo Samba Clube fez um grande desfile na Marquês de Sapucaí neste ano. Com objetivo de se distanciar de um tema monocromático como são as cores do clube, a escola apresentou uma grande variedade de cores, mas evitou usar o vermelho e o preto juntos.

No ano passado, a Botafogo Samba Clube fez um desfile abaixo do esperado esteticamente e teve alguns problemas na Avenida. Com enredo em alusão ao clube e à história do bairro, a agremiação ficou a uma posição do rebaixamento. Este ano, no entanto, a briga não deve ser contra o descenso.

Com enredo sobre o artista Roberto Burle Max, a Botafogo Samba Clube apresentou um Carnaval esteticamente bom para o padrão da Série Ouro do Carnaval. Além da plástica refinada, a agremiação não teve problemas e também teve como destaque o intérprete Nêgo, figura histórica do Carnaval carioca.

Apesar da variedade cromática, a Botafogo driblou as cores do Flamengo. Em uma ala fantasiada uma joaninha, a agremiação usou o branco ao invés do vermelho. Segundo a transmissão da Band, a decisão foi um pedido do presidente, Sandro Lima, aos carnavalescos Raphael Torres e Alexandre Rangel.

Enredo da Botafogo Samba Clube

Roberto Burle Marx é conhecido mundialmente pelo trabalho como paisagista, artista plástico e pesquisador da flora brasileira. A história do personagem oferece um leque de possibilidades estéticas, e o desfile percorreu diferentes fases de sua trajetória.

— Nosso enredo é uma homenagem a Roberto Burle Marx. Vamos destacar as obras, desde as pinturas abstratas, passar pelo modernismo, dar uma pincelada nos biomas onde ele fez expedições e, por fim, exaltar o grande legado que ele deixou, que é o Sítio Roberto Burle Marx. Esse é mais ou menos o contexto do que vamos apresentar — revelou o carnavalesco Raphael Torres em entrevista ao Lance! há duas semanas.