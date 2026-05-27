Veja o gol de Atlético-MG x Puerto Cabello: Bernard decide com golaço

Atlético-MG e Puerto Cabello se enfrentaram, na noite desta quarta-feira (27), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Galo venceu por 1 a 0, na Arena MRV, com golaço de Bernard. Veja abaixo:

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Como foi o jogo entre Atlético-MG e Puerto Cabello

A primeira etapa do Atlético foi marcada por muitas dificuldades e pouca inspiração ofensiva. O Galo encontrava problemas na criação das jogadas e quase não conseguia chegar à área adversária com perigo. Bem postado defensivamente, o Puerto Cabello manteve as linhas compactas e dificultou os espaços para o Atlético infiltrar na defesa. Diante desse cenário, a equipe mineira passou a apostar em finalizações de fora da área, mas os arremates também pouco ameaçaram o gol adversário em Atlético-MG x Puerto Cabello.

No retorno do intervalo, o Atlético voltou com outra postura, mais agressivo e intenso na pressão e nas investidas ofensivas, o que rapidamente trouxe resultado. Bernard acertou um belo chute da entrada da área e colocou o Galo em vantagem no placar. A equipe conseguiu administrar o resultado até o apito final, confirmou a vitória e garantiu a primeira colocação do grupo, assegurando também a classificação direta para as oitavas de final da competição continental.

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Dudu, que entrou no segundo tempo de Atlético-MG x Puerto Cabello, conseguiu mudar a postura da equipe e aumentar o volume ofensivo do Atlético. O atacante trouxe mais agressividade e intensidade ao setor de ataque, criando boas oportunidades e dando ao time a mobilidade que faltava para pressionar o adversário.

Jogadores do Atlético-MG contra o Puerto Cabello (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Arbitragem do duelo

Atlético-MG

6° rodada - Sul-Americana - Fase de grupos

📆 Data e horário: quarta-feira 26 de Maio às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: ESPN (tv fechada) e Disney+(streaming)

🟨 Arbitragem: Leandro Rey (ARG)

🚩 Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Juan Mamani (ARG)

📺 VAR: Jorge Baliño (ARG)