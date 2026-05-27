Fluminense x Deportivo La Guaira: especialista aponta erro da arbitragem

Fluminense e Deportivo La Guaira estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (27), em jogo decisivo da fase de grupos da Libertadores. Renata Ruel, consultora de arbitragem da ESPN, apontou um erro do juiz no Maracanã.

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No começo do duelo, Cannobio cruzou para trás e a bola pegou no braço do defensor, dentro da área. O árbitro marcou pênalti e manteve a decisão depois de ser chamado no monitor. Savarino cobrou e fez 1 a 0 Fluminense sobre o Deportivo La Guaira.

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Para Renata Ruel, o braço era de apoio e, por isso, a penalidade não deveria ter sido marcada em Fluminense x La Guaira, independentemente do desvio.

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- Braço de apoio não precisa estar tocando o solo. Ele é o braço que o jogador precisa para apoiar. Para mim, é o braço de apoio que ele usa. Isso, pela regras e pelas orientações, não é pênalti - disse Renata Ruel.

John Kennedy, do Fluminense, durante partida contra o Deportivo La Guaira no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Onde assistir Fluminense x La Guaira

Fluminense e Deportivo La Guaira se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sexta e última rodada do Grupo C da Libertadores. O Tricolor precisa vencer para seguir com chances de classificação às oitavas de final da competição. A partida terá transmissão da Globo, ESPN e Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

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O Fluminense entra pressionado para a última rodada da fase de grupos. Com cinco pontos, o time comandado por Luis Zubeldía ocupa a terceira colocação da chave e precisa vencer o La Guaira no Maracanã, além de torcer para que o Bolívar não derrote o Independiente Rivadavia.

Na rodada passada, o Tricolor venceu o Bolívar por 2 a 1, mas não conseguiu o saldo necessário para depender apenas de si. No fim de semana, a equipe voltou a preocupar ao perder por 1 a 0 para o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro.

O Deportivo La Guaira chega sonhando com um milagre pela classificação. O time venezuelano precisa torcer por uma vitória do Independiente Rivadavia contra o Bolívar, além de desbancar o Fluminense no Maracanã lotado.