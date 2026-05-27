Torcida do Vasco se rende a jogador criticado na Sul-Americana: 'Loucura'

O Vasco foi a campo pela Sul-Americana, na noite desta quarta-feira (27), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos. Contra o Barracas Central, o Cruz-Maltino venceu por 3 a 0, com dois gols de Adson.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, torcedores se renderam ao desempenho do meia-atacante, que vem sendo decisivo para o Vasco na competição internacional. Criticado por alguns vascaínos, Adson vive bom momento com a camisa do Gigante da Colina.

➡️Felipe Melo manda recado ao Palmeiras sobre o Flamengo: 'Com toda certeza'

Abaixo, veja os comentários dos torcedores do Vasco sobre os dois gols de Adson, decisivos na última rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

continua após a publicidade

Jogadores do Vasco comemoram gol contra o Barracas Central (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Veja comentários sobre Adson

Como foi o jogo do Vasco

Pouco mais de três mil torcedores foram a São Januário e não atenderam à campanha de público zero promovida pelas organizadas. Ainda durante o aquecimento, a equipe foi alvo de muitas vaias por conta das atuações recentes. Como era esperado, o Vasco iniciou o confronto com amplo domínio da posse de bola, mas encontrava dificuldades para transformar a superioridade em chances claras de gol. O Cruz-Maltino só conseguiu abrir o placar aos 31 minutos. Thiago Mendes finalizou, a bola sobrou na entrada da área para Adson, que bateu colocado para inaugurar o marcador, Logo na sequência, o jogo ficou ainda mais favorável para o time da casa com a expulsão de Rodrigo Insúa — um dos principais jogadores do Barracas Central e filho do técnico Roberto Insúa — por uma entrada forte em Adson. Já nos acréscimos da primeira etapa, Tchê Tchê, improvisado na lateral direita, cruzou para a área. A defesa argentina afastou mal, e novamente Adson apareceu livre para ampliar o placar e marcar o segundo gol vascaíno. Mesmo com a vantagem construída antes do intervalo, os torcedores se dividiram entre aplausos e novas vaias, ainda demonstrando insatisfação com o desempenho recente da equipe.

🤑 Aposte em gols do Vasco na Sul-Americana! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Com superioridade numérica em campo, o Vasco não precisou fazer grande esforço para administrar o resultado. Logo aos nove minutos do segundo tempo, Rojas invadiu a área pela direita e marcou o terceiro gol da vitória cruz-maltina. A equipe ainda teve a chance de ampliar em cobrança de pênalti, mas Brenner desperdiçou a oportunidade, aumentando as críticas da torcida ao atacante, que já vinha sendo vaiado durante a partida. Apesar da vitória, o clima em São Januário seguiu de insatisfação. Após o apito final, a torcida cruz-maltina voltou a vaiar a equipe por conta das atuações recentes.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BARRACAS CENTRAL

SUL-AMERICANA - 6ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU)