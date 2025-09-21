Ex-árbitro bate martelo sobre lance polêmico em Sport x Corinthians

Sport x Corinthians estão se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (21). Logo no começo da partida, um lance polêmico dominou as redes sociais, e o ex-árbitro PC Oliveira deu seu veredito sobre a decisão.

Aos 10 minutos, depois de um cruzamento, Dérik Lacerda escorou de cabeça para dentro da área, e Zé Lucas completou para o gol. Nenhum dos dois estava impedido, mas Luan Cândido, do Sport, estava em condição irregular e subiu na bola.

O árbitro Sávio Pereira Sampaio foi até a cabine do VAR e definiu que o gol era irregular em Sport x Corinthians. De acordo com PC Oliveira, especialista de arbitragem da Globo, a decisão foi correta, já que houve interferência na jogada. Veja o lance abaixo.

Lance polêmico roubou a cena em Sport x Corinthians (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Veja o lance polêmico em Sport x Corinthians

Escalações das duas equipes

O Sport chega embalado por um empate fora de casa contra o Red Bull Bragantino, mas segue a 12 pontos do Santos, primeiro time fora do Z4, e convive com risco elevado de rebaixamento. O cenário pressiona o Leão a pontuar em casa, apesar do retrospecto negativo como mandante.

No lado pernambucano, Lucas Lima e Pedro Augusto cumprem suspensão e desfalcam o meio-campo para Sport x Corinthians. A equipe tende a manter a base recente, com: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Matheusinho, Léo Pereira e Derik.

O Corinthians vive momento de estabilidade desde a chegada de Dorival Júnior, classificado à semifinal da Copa do Brasil e com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o que o recolocou na parte de cima da tabela com 29 pontos.

Pelo lado do Timão, Dorival definiu o time para Sport x Corinthians com: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto.