O Flamengo está escalado para enfrentar o Criciúma na noite desta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo no estádio Heriberto Hülse, o técnico Filipe Luís definiu a equipe carioca com algumas mudanças. Afinal, são 10 desfalques no total.

O Flamengo vai a campo com: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Alcaraz; Matheus Gonçalves, Plata e Bruno Henrique.

De La Cruz e Gerson estão fora por conta de suspensão. Já Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro ficaram no Rio de Janeiro por questões médicas. Gabigol, pensando no jogo de despedida, foi poupado. Pedro, Everton Cebolinha, Viña e Arrascaeta, todos fora da temporada, completam a lista de baixas.

Além disso, o técnico Filipe Luís optou por deixar os titulares Wesley e Léo Ortiz no banco.

Como chega o Flamengo?

O Flamengo chega para o jogo de hoje após vencer a equipe o Internacional, diante de sua torcida, pelo placar de 3 a 2. Nos últimos cinco confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o time da Gávea possui três vitórias e dois empates, ocupando a terceira posição da competição, já estando classificado para a Libertadores de 2025.