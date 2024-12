Criciúma aposta em casa cheia contra o Flamengo para deixar o Z-4

Criciúma recebe o Flamengo às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (4), o no estádio Heriberto Hülse, pela penúltima rodada do Brasileirão. A partida é fundamental na briga contra o rebaixamento, e o Tigre aposta na força da torcida para ainda manter-se vivo na elite do futebol nacional – atualmente está na 17ª colocação, dois pontos atrás do Fluminense, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Durante toda a atual edição do campeonato nacional, inclusive, o Criciúma tem contado média de público de 14,4 mil torcedores por jogo, o que representa uma taxa de 75,3% de ocupação do estádio, uma das maiores da competição. Um dos fatores que tem garantido o bom público da torcida carvoeira é a alta adesão dos sócios-torcedores, que representam 87,7% do público total presente no estádio – esta é a maior proporção de associados presentes nas arquibancadas dentre todos os clubes na Série A.

- A torcida carvoeira é muito apaixonada e engajada com o clube. Neste ano, faz bonito em sua casa, com os sócios comparecendo em peso. E nós, que estamos com o Recicla Junto presente no Heriberto Hülse, acompanhamos de perto a festa da torcida, que, além de comprometida com o clube, tem feito a sua parte também no campo da sustentabilidade, participando do recolhimento dos resíduos em todas as partidas de 2024 - destaca Augusto Freitas, CEO da Cristalcopo e idealizador do Recicla Junto, que desde 2019 atua no Heriberto Hülse, para coletar o lixo produzido no local e destinar ao processo de reciclagem.

Com a marca de 18 mil sócios atingida em 2024, o Criciúma registrou um crescimento superior a 400% desde 2020, quando estava na Série C do Campeonato Brasileiro e tinha somente 3.715 associados. E o volume atual de associados se torna mais impactante se comparada com o número de habitantes da cidade - cerca de 215 mil. Quase 10% de toda população de Criciúma, portanto, é sócia do clube.

