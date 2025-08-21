Eric Faria é sincero sobre barbárie na Argentina e manda recado a Conmebol

O duelo entre Independiente e Universidad de Chile, da última quarta-feira (20), pelas oitavas de final da Sul-Americana, foi marcado por cenas de guerra na Argentina. No dia seguinte ao ocorrido, o jornalista Eric Faria foi sincero sobre a barbárie e mandou um recado para a Conmebol.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Te confesso que deveria me chocar ao ver essas imagens, mas isso não acontece mais. Acho que isso já esta virando algo muito comum nas competições sul-americanas. Não é de hoje, que temos mortes em jogos em competições continentais. Temos convivido com isso. As imagens são chocantes, obiviamente, mas não me choca mais porque virou rotina - iniciou o jornalista durante o programa "Seleção Sportv", antes de completar.

- E se não queremos que isso se torne mais vezes rotina, a Conmebol vai ter que punir de forma mais rigorosa o Independiente e a La U. Se algum momento, na Europa, a coisa chegou ao fim com punições mais rigorosas, talvez tenha chegado o momento de aplicarmos elas aqui. Excluir um time por cinco, dez anos, não sei, aí é julgamento e regulamento. Mas claramente, as medidas paliativas de fechar estádios, proibir público, jogar com portões fechados, não está mais tendo efeito na América do Sul - concluiu.

A barbárie

Tudo começou no primeiro tempo de Independiente x Universidad de Chile, no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda (ARG), pela Sul-Americana. Na ocasião, torcedores da La U jogaram pedras em direção ao setor mandante, que se encontrava logo abaixo do visitante.

A ação levou uma paralisação das ações dentro de campo. Naquele momento, as equipes protagonizavam um empate em 1 a 1. Sem conseguir conter o conflito, grande parte da torcida chilena foi retirada do estádio.

Contudo, alguns torcedores da La U permaneceram no setor. Foi quando parte da torcida do Independiente invadiu a região e um combate sangrento e brutal se instaurou na arquibancada. A partida foi cancelada após as cenas de guerra.

Até o momento da publicação desta matéria, ainda não há a divulgação de mortos por conta do ocorrido. Desde a decisão do cancelamento da partida, a Conmebol ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. É esperado, que a entidade se manifeste ainda nesta quinta-feira (21).