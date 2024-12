Lance! faz live especial durante sorteio do Mundial de Clubes 2025

A Fifa sorteará, na tarde desta quinta-feira (5), os grupos do Mundial de Clubes 2025. A cerimônia começará às 15h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos. O Lance!, em seu canal oficial no YouTube, estará ao vivo para acompanhar e analisar os cenários de cada time.

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras disputarão o torneio, que também acontecerá no país norte americano, entre os dias 15 de junho a 13 de julho.

Os procedimentos do sorteio do Mundial apresentam vários princípios-chave para garantir equilíbrio competitivo e diversidade geográfica durante toda a fase de grupos e, dependendo dos resultados esportivos, na fase eliminatória. Os clubes qualificados foram alocados em quatro potes com oito equipes cada, de acordo com as respectivas classificações das confederações que foram usadas como parte do processo de qualificação para a competição.

32 dos principais clubes do mundo foram divididos em quatro potes de oito times cada

Os principais princípios do sorteio garantirão o equilíbrio competitivo e a diversidade geográfica

Confira os potes do sorteio do Mundial de Clubes 2025

Pote 1

Manchester City, Real Madrid, Bayern München, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense.

Pote 2

Chelsea, Borussia Dortmund, Internazionale Milano, Porto, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus, Salzburgo.

Pote 3

Al Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad AC, Monterrey, Club León, CA Boca Juniors, Botafogo.

Pote 4

Urawa Red Diamonds, Al Ain, Espérance Sportive de Tunisie, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami.

Potes do sorteio do Mundial de Clubes da Fifa (Foto: Divulgação)

O cronograma completo das partidas do Mundial de Clubes, incluindo o estádio e o horário de início de cada partida, será finalizado e publicado após o sorteio, levando em consideração uma série de fatores, incluindo critérios esportivos e centrados nos jogadores, fãs locais e viajantes e considerações de transmissão global.