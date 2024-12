Torcedores do Fluminense comemoram gol do Flamengo contra o Criciúma; veja

De olho em Criciúma x Flamengo, torcedores do Fluminense reagiram nas redes sociais ao primeiro tempo do jogo desta quarta-feira (4). Na torcida por um tropeço do Tigre por conta da briga contra o rebaixamento, tricolores comemoraram o gol do lateral Varela no Heriberto Hulse.

O Criciúma começou a rodada na 17ª posição, com 38 pontos, com o Fluminense logo acima, com 40. Se vencer o Flamengo, o Tigre ultrapassa o Tricolor, que joga nesta quinta-feira (5) contra o Cuiabá. O Red Bull Bragantino também tem 38 pontos, na 18ª posição do Campeonato Brasileiro.

Veja as reações dos torcedores nas redes sociais: