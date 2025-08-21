O Flamengo venceu o Internacional por 2 a 0, na última quarta-feira (20), no Beira-Rio, e assim, se classificou para as quartas de final da Libertadores. Após o resultado, Alessandro Barcellos, presidente do Colorado, desabafou sobre a disparidade finaceira entre os dois times em entrevista à ESPN. A declaração gerou críticas do jornalista Benjamin Back.

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o comunicador repudiou a fala do presidente do Internacional. Benja classificou o posicionamento como "papo furado" e parabenizou o trabalho financeiro do clube carioca nos últimos anos.

- Vi o presidente do Inter ontem reclamando depois da terceira derrota seguida para o Flamengo. Se o Inter jogar contra o Flamengo em Marte, vai perder também. Perde em qualquer lugar. Porque o Rubro-Negro é o melhor time do Brasil. Mas ontem, ele reclamou que o adversário gastou R$ 270 milhões e o Inter apenas R$ 27 milhões. Falou dessa disparidade e tal - iniciou o jornalista, antes de completar.

- É impressionante o acervo de desculpas desses dirigentes. Quando não é calendário, isso ou aquilo, eles arrumam outro pretexto para jogar para a torcida. Ele deveria falar que ele comprou o Thiago Maia do Flamengo, faz um ano e meio, e até agora não pagou nada. Ele deveria elogiar que o Flamengo, há uns anos atrás estava na mer**, mas conseguiu se reerguer. Então, não caiam nesse chororô. Isso aí é papo furado - concluiu.

O que disse o presidente do Internacional?

- Algumas coisas ficariam em um melhor tom se nós tivéssemos vencido o jogo, porque não podem servir de desculpas. Mas a verdade é que a gente precisa se aprofundar mais nesse tema do futebol brasileiro e das diferenças que se colocam. Um investimento de R$ 277 milhões nesta janela (do Flamengo) contra um investimento de R$ 27 milhões (do Inter). São 10 vezes mais! Nas últimas 4 janelas, são R$ 600 milhões de investimento. Isso é novo no futebol brasileiro, e nós precisamos entender e trabalhar nisso. É ruim falar sobre isso agora, porque não justifica o nosso mau momento, mas o fato é que é um tema importante e que a gente precisa cuidar disso para que a gente possa manter a competitividade. A distância está ficando tão grande que acaba sendo decisivo dentro de campo e refletindo na qualidade dos elencos - disse Alessandro Barcellos, presidente do Internacional à ESPN.

Internacional x Flamengo

Após vencer o primeiro confronto entre as equipes por 1 a 0, no Maracanã, a equipe do técnico Filipe Luís entrou no Beira-Rio, nesta quarta-feira (20), precisando apenas de um empate. Mesmo com a vantagem, o Rubro-Negro não se escondeu e dominou a partida.

A vitória por 2 a 0 começou a ser construída ainda no primeiro tempo, quando Arrascaeta abriu o placar aos 26 minutos. Tudo começou após um rebote de Rochet em um chute de Samuel Lino. A bola sobrou para Plata, que tocou de cabeça para trás, onde estava o camisa 10 para finalizar de primeira e marcar.

No segundo tempo, o Internacional tentou correr atrás do prejuízo e chegou a parar na trave com o atacante Borré, aos 36 minutos. Após o susto, o Flamengo garantiu a vitória com um gol de Pedro, aos 42'. O gol do camisa 9 aconteceu após Luiz Araújo avançar pela ponta esquerda e cruzar rasteiro e encontrar o companheiro para marcar.

Com o resultado, o Flamengo se classificou para as quartas de final da Libertadores diante do Internacional pelo placar agregado de 3 a 0. Agora, a equipe do técnico Filipe Luís irá enfrentar o Estudiantes, da Argentina, na próxima fase do torneio.