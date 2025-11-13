Cássio surpreende ao apontar melhor jogador do Brasileirão: 'Minha opinião'

O goleiro Cássio surpreendeu ao apontar quem é o melhor jogador do Brasileirão em entrevista concedida ao "Ge" nesta quarta-feira (12). Presente na Copa do Mundo de 2018, o arqueiro pediu oportunidade para um jogador do Cruzeiro na Seleção Brasileira.

Para muitos, a disputa para decidir quem é o melhor jogador do Brasileirão está entre Arrascaeta, do Flamengo, e Kaio Jorge, do Cruzeiro. Os dois vivem temporadas mágicas e figuram entre os artilheiros da competição.

Apesar de destacar o desempenho do atacante do Cabuloso, Cássio apontou outro jogador do clube como melhor do Brasileirão: Matheus Pereira.

- Matheus Pereira é o melhor jogador do Brasileirão, na minha opinião. Ele está no patamar de outros jogadores que joguei, como Renato Augusto e Alex. Jogadores que foram multicampeões - começou Cássio.

- Hoje, está muito difícil achar um camisa 10 típico, que acha o jogador, que dá um passe que ninguém imaginaria. Para mim, ele é um cara que está na prateleira de cima - completou o goleiro do Cruzeiro em entrevista ao "Ge".

Cruzeiro defende série invicta na retomada do Brasileirão

Na retomada do Brasileirão após a data Fifa de novembro, na 34ª rodada, o Cruzeiro vai defender a maior invencibilidade em vigor na competição, diante do Juventude, quinta-feira (20), em Caxias do Sul (RS). A equipe do técnico Leonardo Jardim não perde há oito rodadas, desde a derrota por 2 a 0 para o Vasco, em São Januário, em 27 de setembro, ou seja, quase dois meses.

O rendimento da Raposa nessa sequência, é verdade, não é dos melhores: foram apenas três vitórias e cinco empates, com sete gols marcados e três sofridos – o desempenho defensivo é que tem sido o principal responsável pela manutenção da invencibilidade no Brasileirão.

O Cruzeiro também manteve uma longa invencibilidade entre a 6ª e a 16ª rodadas: 11 partidas – uma a menos que a maior série deste Brasileirão, que pertence ao Flamengo. Nessa sequência, que começou com a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pelo turno, foram oito vitórias e três empates, com 21 gols marcados e apenas três sofridos.