Apresentador demitido da ESPN volta à Globo após sete anos

O jornalista Abel Neto, demitido da ESPN em 2025, acertou seu retorno ao grupo Globo depois de sete anos longe da casa. A informação foi dada pelo jornalista Gabriel Vaquer, da "Folha", e confirmada pelo Lance!.

Abel Neto estava na ESPN desde 2018, quando saiu da Globo. O jornalista atuará como comentarista no Sportv, na TV fechada. De acordo com a coluna de Vaquer, ele fará parte principalmente da bancada do "Fechamento Sportv", apresentado por André Rizek e Denílson Show.

Abel Neto celebrou o retorno à Globo, onde trabalhou por quase duas décadas, depois de sete anos trabalhando como comentarista na ESPN. A reestreia vai acontecer em janeiro de 2026.

- É legal demais reencontrar pessoas com quem eu já trabalhei, conhecer e estar ao lado de novos profisisonais, tanta gente boa que tem na Globo e no Sportv. Estou super feliz, ansioso para começar e empolgado para mergulhar nesse novo desafio, na minha antiga nova casa - começou Abel Neto.

- É sempre bom termos desafios na nossa carreira, na nossa vida, e eu encaro como um desafio super interessante retornar, começar uma nova história e agora uma nova função, de comentarista. Eu fiz minha história na Globo como repórter e como apresentador na maior parte do tempo. Espero, agora, corresponder à expectativa como comentarista. Vou trabalhar muito para isso - encerrou o jornalista após saída da ESPN e acerto com a Globo.

Abel Neto acertou retorno à Globo após saída da ESPN (Foto: Reprodução)

Antes de chegar à ESPN, Abel Neto fez carreira na Globo. O jornalista trabalhou como setorista dos grandes clubes do São Paulo e apresentou o Globo Esporte em 2012, após saída de Tiago Leifert. Depois, passou cinco anos comandando o quadro de esportes no Bom Dia São Paulo, na TV aberta.

Depois de sair da Globo, Abel Neto foi para a Fox Sports (hoje ESPN). O jornalista comandou programas como Linha de Passe, Tarde Redonda e Futebol 360.