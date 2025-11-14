Paulo Nunes aponta o melhor e dispara sobre Palmeiras x Flamengo: 'Certeza'

Palmeiras e Flamengo disputam o título do Campeonato Brasileiro e farão a final da Libertadores no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Ex-jogador dos dois clubes, o comentarista Paulo Nunes apontou quem tem um time melhor e opinou sobre o duelo.

Durante uma live na "Ge TV", Paulo Nunes deu uma declaração forte sobre a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. O comentarista apontou que o Rubro-Negro tem um time melhor, mas destacou o coletivo do Verdão.

- Sempre falei que para mim é uma final épica das duas equipes, históricas. Acima de tudo, é a final do século. São duas equipes muito boas, trabalharam para isso. O Flamengo é um time individualmente melhor que o Palmeiras, mas o Palmeiras é muito coletivo, tem um treinador que entende. Muda quando tem que mudar - começou Paulo Nunes.

- São dois times que tem jogadores cascudos, que conseguem em um jogo decisivo, em um jogo só, mostrar o seu melhor. Aí, o jogo pode se tornar muito bom para a gente que vai trabalhar. É aberto, não tem essa. Pode ir para os pênaltis, ser 3 a 2, 2 a 1. Eu tenho certeza que teremos gols nessa final - completou Paulo Nunes sobre Palmeiras x Flamengo.

Flamengo e Palmeiras se enfrentaram pelo Brasileirão (Foto: Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)

Final entre Palmeiras X Flamengo mexe com o Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Palmeiras lidera com os mesmos 68 pontos do Flamengo. Ambos têm sete partidas a jogar; quatro até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.