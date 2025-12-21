menu hamburguer
Torcedores do Corinthians se rendem a Yuri Alberto: 'Fala dele'

Atacante abriu o placar da final da Copa do Brasil

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/12/2025
18:33
Yuri Alberto em Cruzeiro x Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil
imagem cameraYuri Alberto abriu o placar na final da Copa do Brasil (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)
O Corinthians abriu o placar no confronto contra o Vasco, deste domingo (21), no Maracanã, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil. O responsável por balançar as redes foi o atacante Yuri Alberto. Nas redes sociais, torcedores do clube paulista se declararam ao atacante.

➡️ Mosaico da torcida do Vasco na final contra o Corinthians repercute; veja

O lance aconteceu aos 18 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o camisa 9 recebeu um lançamento na medida do lateral Matheuzinho. Com liberdade, Yuri Alberto dominou a bola e tocou por cima na saída do goleiro Léo Jardim.

Com o feito, torcedores do Corinthians não conseguiram conter a emoção, e assim, se declararam ao atacante, que vivia má fase no clube paulista. Veja a repercussão abaixo:

