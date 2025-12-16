Torcedores do Cruzeiro avaliam chegada de Tite: 'Não dá para negar'

O Cruzeiro anunciou, na tarde desta terça-feira (16), a contratação de Tite como novo treinador depois da saída do português Leonardo Jardim. Seu último trabalho tinha sido no Flamengo, em 2024, e na Seleção Brasileira.

Com um currículo extenso, Tite foi anunciado com moral no Cruzeiro. Depois de rumores sobre uma possível ida ao Velho Continente, Adenor retorna ao futebol brasileiro. Ele leva os auxiliares Matheus Bachi e Vinicius Bergantin, além do preparador físico Fábio Mahseredjian.

Nas redes sociais, os torcedores do Cruzeiro avaliaram a chegada de Adenor. A grande maioria demonstrou apoio ao experiente treinador, mas alguns torceram o nariz. Veja os comentários abaixo:

Tite é o novo técnico do Cabuloso (Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

Veja reação dos torcedores do Cruzeiro com a chegada de Tite

Volta do treinador ao futebol

Novo técnico do Cruzeiro, Tite está parado há mais de um ano. Seu último trabalho foi no Flamengo, onde conquistou o Campeonato Carioca, mas acabou demitido após a eliminação na Libertadores diante do Peñarol e uma atuação ruim contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Neste ano, Tite, do Cruzeiro, quase assumiu o comando do Corinthians em abril, mas acabou desistindo em cima da hora por questões de saúde psicológica. Na véspera de sua viagem para São Paulo, ele passou mal com uma crise de ansiedade.

Após conversar com sua família, o treinador optou por fazer uma pausa na carreira e recusar a proposta do Timão. Em novembro, ele anunciou que estava pronto para assumir um novo trabalho. Tite terá 1 ano de contrato no Cruzeiro e chega com boas avaliações dos torcedores do clube da Toca da Raposa.