Camisa nova de clube da Série A divide opiniões: 'É o Vasco?'

A nova camisa do Bahia mal foi lançada e já virou assunto nas redes sociais. Apresentado nesta terça-feira (17), o uniforme HOME 2026 chamou atenção e dividiu opiniões, principalmente por um detalhe marcante: a faixa diagonal em azul e vermelho que atravessa a parte frontal da peça. Para muitos torcedores, a semelhança com o tradicional uniforme do Vasco foi imediata.

continua após a publicidade

Confira a camisa:

Camisa Home do Bahia 2026 (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No X (antigo Twitter) e no Instagram, comentários irônicos e memes rapidamente ganharam força. "É o Vasco?", questionou torcedores. Veja os comentários:

➡️Internacional x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

A estreia do novo uniforme já tem data marcada: será nesta quarta-feira (18), às 19h, na Arena Fonte Nova, no confronto contra o RB Bragantino, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

A história e o conceito por trás da nova camisa

Desenvolvida em parceria com a PUMA Brasil, a camisa HOME 2026 carrega o conceito "A Voz do Campeão", celebrando os 95 anos de fundação do Bahia. A proposta une tradição e modernidade para homenagear a trajetória vitoriosa do clube, considerado um dos pioneiros do futebol nacional.

O principal destaque do uniforme é justamente a faixa frontal em azul e vermelho que corta a camisa branca, passando por baixo do escudo tradicional. O design também aposta em elementos assimétricos: a gola "meio a meio" metade azul, metade vermelha e os punhos das mangas com cores invertidas reforçam a identidade visual ousada.

continua após a publicidade

➡️Acabou o 0 a 0? Brasileirão 2026 derruba marca de 60 anos e faz história

Na parte de trás, a frase "A Voz do Campeão" aparece ao lado do número 95, em referência ao aniversário do clube. A campanha de lançamento reuniu ídolos de diferentes gerações, como Bobô, Zé Carlos e Baiaco, além de representantes históricos ligados ao título brasileiro de 1959.

Outro ponto destacado é a sustentabilidade: o uniforme é produzido com poliéster 100% reciclado, alinhando desempenho esportivo com responsabilidade ambiental.

🤑 Aposte nos jogos do Bahia!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável