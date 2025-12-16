Quem fará parte da comissão técnica de Tite no Cruzeiro?

O Cruzeiro anunciou na tarde desta terça-feira (16) a contratação do técnico Tite. O comandante chega apenas um dia depois da despedida de Leonardo Jardim e assina contrato de um ano, até o fim de 2026.

Junto com o comandante, chegam também seus fiéis escudeiros. Seu filho, Matheus Bachi, e o preparador físico Fábio Mahseredjian farão parte de sua comissão técnica.

Seu antigo auxiliar, Cléber Xavier, não fará parte do staff nesta ocasião. Ex-técnico do Santos, ele definiu a função como primordial na carreira e não será o braço direito de Tite. Quem chega para o Cruzeiro para auxiliar o ex-técnico da Seleção é Vinícius Bergantin, ex-Avaí.

Tite é o novo técnico do Cruzeiro (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Cruzeiro agiu rápido no mercado

No início desta temporada, a diretoria celeste também teve de promover uma mudança de técnico, quando Fernando Diniz foi demitido em 27 de fevereiro após tropeçar duas vezes seguidas no Campeonato Mineiro, perdendo para o Athletic e empatando com o Betim.

Na época, a diretoria da Raposa levou oito dias para assinar com Leonardo Jardim. O treinador chegou ao clube em 4 de fevereiro. Com a saída do comandante, no dia 15, o Cruzeiro levou apenas um dia para fechar com o novo técnico, Tite.

Aos 64 anos, o gaúcho está parado há mais de um ano. Seu último trabalho foi no Flamengo, onde conquistou o Campeonato Carioca, mas acabou demitido após a eliminação na Libertadores diante do Peñarol e uma atuação ruim contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Neste ano, Tite quase assumiu o comando do Corinthians em abril, mas acabou desistindo em cima da hora por questões de saúde psicológica. Na véspera de sua viagem para São Paulo, ele passou mal com uma crise de ansiedade.